Mes candente en Madrid por la huelga de bomberos forestales en época de mayor riesgo: "Va a ser un verano complicado"

Esta semana comienza el mes de huelga convocada por los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid. Unos paros que se realizarán en plena campaña del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFOMA) por ser la época de mayor riesgo.

La última reunión del comité con la empresa pública Tragsa, de la que dependen los bomberos forestales de la región madrileña desde el año 2022, celebrada el pasado 3 de julio, "no concretó nada" por lo que la huelga seguía adelante.

"Por nuestra parte estamos dispuestos a hablar y llegar a acuerdos, pero siguen sin ofrecernos nada tangible y no nos queda más remedio que seguir con la huelga", señala Jesús Molina, bombero forestal de la región madrileña, presidente del comité de empresa de estos profesionales y representante del sindicato Firet, en declaraciones a Madrid Total.

En concreto, será desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto, aunque no descartan que pudiera llegar a ser indefinida. "Si no se llega a un acuerdo, es algo que tenemos encima de la mesa a valorar", apunta, añadiendo que esperan "que no haya que hacerlo".

"Va a ser un verano complicado y una huelga dura", opina Molina. "Ha llovido mucho en primavera, hay mucho pasto que ya se ha secado y está disponible para arder en el momento en el que haya una negligencia o cualquier detonante. Y si hay un poco de viento, la extinción se dificulta".

Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid durante la concentración del pasado 25 de abril. Bomberos Forestales Comunidad de Madrid

"Como personal que trabaja en emergencias, no nos gusta esta situación, pero al final la responsabilidad de que estemos en huelga es de la Comunidad de Madrid y de Tragsa, que nos han abocado a ello. Hemos tenido muchísima paciencia. Nosotros, desde luego, lo que queremos es ofrecer el mejor servicio posible a los madrileños, pero con la precariedad que tenemos nos es imposible darlo", añade.

Esta última semana han estado preparando el inicio de los paros, siendo informados de los servicios mínimos que califican de "abusivos". "Son del 80%. Van enfocados a dejar sin efectividad la huelga", expresa.

Convenio caducado

Los bomberos forestales de la región madrileña definen sus condiciones como "precarias". "Madrid nos tiene sumidos en la precariedad más absoluta. Tenemos sueldos de 1.280 euros mensuales, solo 100 euros más que el salario mínimo interprofesional. En una comunidad donde la vivienda y la cesta de la compra son carísimas, ese dinero no da para vivir", exclamaba Molina en abril en un reportaje de Madrid Total.

La reivindicación principal es la negociación de un nuevo convenio colectivo, ya que el actual data del año 2008. "Está completamente obsoleto", dice.

Las condiciones laborales de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid son inaceptables y finalmente irán a la huelga en la época de mayor riesgo.

Ya lo avisaron el mes pasado en la Asamblea de Madrid y les mostramos nuestro total apoyo👇🏼 pic.twitter.com/0Kc75bRMv0 — Alejandro Sanchez 🌻 (@alesanper) July 4, 2025

Además de esta, los profesionales también suman otras reivindicaciones como el reconocimiento de la peligrosidad y de la categoría profesional, la revisión del régimen de descansos y la temporalidad.

Así se lo explicó también a ambos en una comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Asamblea de Madrid el pasado 17 de junio. Se trata de una de las acciones que ha estado llevando a cabo en los últimos meses y que han acabado desembocando en esta huelga. Se unen, por tanto, a las manifestaciones y el paro de un día llevado a cabo el pasado mes de abril.

Por su parte, desde Tragsa han asegurado a este periódico que "se están llevando a cabo las conversaciones, dentro del marco legal aplicable, con los representantes legales de las personas trabajadoras del colectivo afectado y en relación con la huelga convocada, no deseando hacer declaraciones al respecto en los medios de comunicación".

"Necesitamos cambiar las condiciones que tenemos hoy en día y negociar un nuevo convenio. Así no podemos estar más tiempo", comenta el bombero forestal.

El contingente de las brigadas forestales cuenta con unos 330 trabajadores que están en plantilla todo el año, centrándose en tareas de prevención durante el invierno. En los cuatro meses que dura la campaña del INFOMA, se incorporan unos 200 efectivos de refuerzo.