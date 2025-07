Carlota, asistente al Mad Cool de Madrid, estalla tras el apagón eléctrico: "Es vergonzoso pagar 210€ y quedarse sin sonido"

Madrid se está convirtiendo durante los últimos días en el epicentro de la música mundial. Y es que la capital de España se encuentra en plena celebración del Mad Cool Festival, uno de los eventos más importantes del año, no solo en la ciudad, sino en toda España.

Este pasado jueves se ha celebrado su primera jornada. Un primer día de música en el que brillaron con luz propia la actuación de un incombustible Iggy Pop y, sobre todo, uno de los nombres más estelares del cartel: Muse. Sin embargo, los problemas técnicos robaron parte del protagonismo.

Y es que la primera jornada del Mad Cool no se celebró de manera tranquila, ya que un apagón en uno de los escenarios marcó buena parte de la agenda y provocó el descontento y la ira de muchos de los asistentes. De hecho, las quejas no dejaron de sucederse durante toda la tarde y parte de la noche.

El principal problema fue un apagón eléctrico que se produjo durante el concierto de Gracie Abrams, lo que provocó que la actuación de la californiana se retrasara en torno a 30 minutos. Además, no se recuperó el tiempo perdido, por lo que los fans de la estadounidense se vieron claramente afectados.

Por ello, muchos de ellos mostraron su malestar y su cabreo tras lo ocurrido como es el caso de Carlota, quien decía lo siguiente a EL ESPAÑOL - Madrid Total: "Me parece una vergüenza que en un festival en el que pagas 210 euros por tres días te quedes sin sonido para ver a Gracie Abrams".

Fuertes críticas por los problemas del Mad Cool

El sentir de esta joven fue generalizado y es que cada vez que iban pasando los minutos, el enfado del público asistente a la primera jornada del Mad Cool Festival de Madrid iba en aumento. Además, estos problemas técnicos no solo afectaron a la interrupción del concierto de Gracie Abrams.

También provocaron que mientras la cantante intentaba deleitar a sus aficionados con algunas de sus canciones, muchos de ellos no pudieran escuchar la impresionante voz de la californiana: "Fueron 20 minutos donde creo que la chica cantó, pero le oía un 10% del público".

Esto decía otra de las chicas asistentes al concierto, quien había esperado durante mucho tiempo para ver a Gracie y que finalmente se llevó una gran desilusión: "Yo ni la noté". Su sentir era generalizado, ya que la desolación se propagó por todo el Iberdrola Music.

"El concierto de Gracie Abrams fue una decepción total sinceramente y más para las personas que solo fueron por ella". Una opinión que concuerda mucho con la de Rosa, otra persona afectada también por los fallos en Mad Cool Festival.

"Yo compré el abono los 3 días del Mad Cool por dos artistas y uno era Gracie Abrams. He pagado más de 200 euros. Nosotros estuvimos esperando más de 40 minutos la actuación. Cuando se fue la luz fue un desastre, fueron los últimos 20 minutos y era cuando iba a cantar sus grandes éxitos".

Rosa explica a EL ESPAÑOL - Madrid Total que Gracie Abrams intentó hacer lo que pudo en ese momento: "Empezó a cantar a capela, intentando salvar el concierto, pero era imposible oírla más allá de las tres primeras filas".

"Cantó así grandes éxitos como 'That's So True'. Y alguna más, pero ni siquiera estoy segura porque no escuchaba bien, te enterabas por lo que cantaba la gente. Cuando volvió la luz intentó salvar la situación cantando la última canción 'Close To You', pero ya...".

Ante esta situación, muchas personas alucinaban con el esperpento: "Yo estaba flipando de que nadie fuese siquiera a darle un micro o algo para que se la pudiese escuchar un poco más. La situación me recordó a cuando en Viena cancelaron el concierto de Taylor Swift y los fans salieron por las calles a cantar las canciones".

Los problemas técnicos no solo afectaron al concierto de Gracie Abrams, sino también a una de las estrellas del cartel como Iggy Pop, quien realizó gestos despectivos desde el escenario por la situación que se estaba viviendo.

Y es que la actuación del cantante de Michigan también se vio interrumpida por culpa de ese apagón sin opción a recuperar después esos minutos perdidos junto a sus fans. Una nota importante también fue la desinformación que sufrieron todas estas personas afectadas.

En las pantallas se proyectó el siguiente mensaje: "Por motivos técnicos nos hemos visto obligados a interrumpir el espectáculo. Estamos trabajando para solucionarlo. Permanece a la espera de nuevas comunicaciones y mantén la calma".

Durante la tarde de este jueves no recibieron una respuesta sobre lo que había sucedido y la versión que más caló entre el público fue que se había producido un fallo eléctrico por culpa de las altas temperaturas. Sin embargo, muchos se quejaban de que en otros escenarios sí estaba habiendo conciertos en esos momentos.