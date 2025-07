Manuel Pérez, vecino de Madrid, estalla contra los conciertos: "Se llena de botellas, preservativos... Es asqueroso"

La llegada masiva de conciertos al estadio del Metropolitano ha cambiado por completo la vida de muchos vecinos del barrio de San Blas. Y es que lo que antes eran molestias puntuales por los partidos del Atlético, ahora se ha convertido en un problema constante, y más ahora en verano.

"Una cosa es un partido cada dos semanas, que lo puedes aguantar, pero otra cosa es que en julio haya conciertos todos los días. Así no se puede vivir", dice a Madrid Total Manuel Pérez, vecino de la zona desde hace algo más de dos años.

Manuel, quien usa este nombre en la entrevista para cuidar su anonimato, se compró su piso en una zona nueva cercana al estadio, y ahora asegura que el problema no es solo el ruido como muchos creen, sino todo lo que se forma alrededor de cada concierto: atascos enormes, calles sucias, botellones, gente orinando en los portales y coches mal aparcados.

Los atascos son uno de los mayores problemas. Cedida

"Es que se convierte en un caos total. Una ciudad sin ley. No puedes llegar a casa, no puedes aparcar, y encima tienes que esquivar a la gente que bebiendo abajo. Y esto, cada semana", explica.

El estadio ha pasado de ser un sitio para partidos a convertirse en uno de los grandes escenarios para conciertos en Madrid, desde que el Bernabéu dejó de organizarlos. Pero según los vecinos, la zona no está preparada para soportar tanto ajetreo.

"No es una guerra contra el Atlético ni contra Almeida. Es que si van a hacer tantos conciertos, que adapten el barrio. Aquí no hay baños públicos, mean en cualquier parte, no hay limpieza suficiente, y no hay control”, se queja Manuel.

Uno de los problemas más graves, según él, es el tráfico. En los días de concierto, los accesos desde la M40 se cierran o se desvían, y eso provoca atascos enormes.

"Yo he tardado más de una hora y cuarto en volver del trabajo a casa, solo porque había un concierto. ¿Eso es normal?" Y añade que tampoco hay transporte público suficiente, ya que el metro va lleno y mucha gente opta por coger taxi o VTC.

Finalizamos el resumen de un día de concierto en el Metropolitano. Antes de despedirnos, le hago una pregunta a @JMD_SanBlas, generadores para iluminar un partido de voley en el descampado de la calle Pitagoras? Adjunto prueba y resultado... @policia pic.twitter.com/xaIWHcVdEw — Vecinos_Pitagoras (@Vec_Pitagoras) June 28, 2025

Ante esta situación, Manuel recuerda que es una situación insostenible y que eso es un espacio deportivo que no debería utilizarse como se a día de hoy se utiliza.

Y es que, según denuncia, se están pidiendo licencias por separado para cada concierto, por lo que ya se hacen muchos más de los que permitiría el uso original del estadio. "Una cosa es hacer tres conciertos al año. Pero treinta y pico ya es otra cosa. Y todo sin adaptar la zona, sin baños, sin limpieza, sin control. No puede ser".

Basura en las calles de San Blas. Cedida

A esto se suma el tema de la suciedad. "Vivo frente a un parque y al día siguiente está lleno de botellas, latas, preservativos... Es asqueroso. Nadie limpia, y no da tiempo a hacerlo bien. Hay vecinos mayores que no pueden ni entrar en casa sin tener que pasar entre grupos de gente bebiendo o peleas", cuenta.

Para Manuel, la única forma de que les hagan caso es a través del ruido, porque es lo único que se puede denunciar legalmente. "Lo del ruido es lo único que puede parar esto. Pero en realidad, el problema no es solo eso. Es todo lo que se genera alrededor".

Por eso propone algo tan simple como sentido común: "Que se junten el club, los políticos y los vecinos, y busquen una solución. Nadie dice que no haya conciertos, pero que se haga con cabeza. Porque así, no".