David Gutiérrez, portavoz policial, sobre Barajas: "El Ministerio suele dar excusas y algunas son muy malas"

La Policía no está de acuerdo con Interior. Telemadrid

Ayer miércoles, 2 de julio, miles de viajeros vivieron una situación caótica en el aeropuerto de Barajas. En pleno inicio de la operación salida, más de 6.000 personas estuvieron esperando durante casi dos horas para pasar el control de pasaportes.

Las colas eran larguísimas, apenas había personal y la desesperación crecía entre los viajeros. El Ministerio del Interior aseguró que todo se debió a "un fallo informático", pero desde dentro de la Policía, quien se encarga de esta labor, no comparten esa versión.

David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía, ha sido muy claro: "El Ministerio de Interior acostumbra a dar excusas y algunas son muy malas como ésta". Y es que según ha podido explicar, el problema no fue un fallo del sistema, sino algo más serio y que viene de lejos.

El portavoz ha explicado el punto de vista de la Policía. Telemadrid

"La realidad es que ayer había más de seis mil personas hacinadas porque hay escasez de efectivos y porque no hubo una planificación suficiente”, explicó indignado ante las cámaras de Telemadrid.

Gutiérrez denunció que, de las 17 cabinas de control de pasaportes que hay en Barajas, solo estaban funcionando siete a primera hora de la mañana. Esto, en pleno julio, cuando ya se sabe que la cantidad de viajeros sube muchísimo.

Una situación que demostraría esa falta de previsión. "Lo que no puede ser es que solo la mitad de las cabinas estén funcionando en un momento del año en el que hay tanta gente viajando. Es una barbaridad", dijo.

La situación ha causado un gran malestar entre los pasajeros. Muchos perdieron sus vuelos, hubo gente que se mareó por el calor y no faltaron los gritos y las quejas. Desde algunas aerolíneas incluso se pidió a los usuarios que tuvieran paciencia, aunque no podían hacer mucho más.

Caos en la T4 de Barajas

En esta línea, Gutiérrez también quiso dejar claro que esta situación no es nueva. "Llevamos mucho tiempo denunciando que hacen falta más efectivos en esta plantilla y hasta que no se solucione este problema los viajeros van a seguir padeciendo esto", advirtió.

Y es que según detalla el portavoz, este tipo de colapsos seguirán pasando si no se refuerza el personal y si no se organiza mejor todo el trabajo en los controles.

Muchos viajeros que estuvieron ayer en el aeropuerto aseguraron que no vieron ningún fallo informático, simplemente no había suficientes agentes atendiendo. Testimonios que refuerzan la idea de que lo que habría podido fallar es la gestión, y no la tecnología.

Con la llegada del verano y el aumento de vuelos, el temor es que lo de ayer no haya sido algo puntual. La falta de previsión y la escasez de personal pueden hacer que escenas como la de ayer se repitan en los próximos días. Por eso, Gutiérrez pide al Ministerio que actúe de una vez y comiencen a tomar medidas.