"Hay dinero para todo menos para lo importante": un viajero habla alto y claro sobre los retrasos de los trenes en Madrid

Este martes miles de viajeros que se desplazaban entre Madrid y Andalucía en tren han vuelto a quedar atrapados. La avería sucedió en la catenaria entre Yeles y La Sagra y ha generado retrasos y cancelaciones en trenes muy concurridos.

Miles de personas han pasado horas encerradas en los vagones sin comida y sin aire acondicionado. Telemadrid ha hablado con algunos de ellos cuando llegaban a la Estación de Atocha.

"Hace tres horas tenía que haber llegado. No nos han dicho nada. Un desastre, una vergüenza, hay dinero para todo menos para lo importante", manifestaba un viajero de Granada.

De Granada también llegaba otro hombre que viajaba a Madrid por motivos de trabajo: "Se ha parado porque había un tren averiado en Toledo toda la noche".

"Al final más de seis horas. Hemos tenido que aplazar todas las reuniones, hay gente que se tenía que examinar y no ha podido, un dineral", lamenta.

También ha hablado para el programa Buenos días de Telemadrid un joven de Córdoba que no ha podido realizar un examen a tiempo en Madrid: "En mi caso yo tenía un examen a las 11 y media. He ido a preguntar a una persona de Iryo y nada. Me decía que no tenían ni idea. Que podíamos estar 30 minutos o dos horas".

No obstante, su historia tiene final feliz: "Afortunadamente por ser causa mayor, ahora vamos a la universidad a hacer el examen. Hemos hablado con los profesores y tutores. Así que dentro de lo que cabe bien, pero no es una situación idónea".

Otros pasajeros ya ni se sorprenden de la situación: "Es lo que tiene. Llegar tarde ya es la normalidad aquí".

Otra usuaria de Renfe iba a coger un avión en Barajas y ha llegado a Atocha muy agobiada: "No puedo embarcar, tengo que dejar las maletas en el aeropuerto, porque no puedo embarcarlas".