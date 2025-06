Santi se enteró en el Camino de Santiago de su nota perfecta en la PAU de Madrid: "Matemáticas II no fue tan complicado"

Santiago Quemada, 'Santi', estaba haciendo el Camino de Santiago con sus amigos cuando recibió la noticia de que era uno de los dos '14' de la PAU de Madrid. "Estábamos todos esperando la hora en la que salían las notas, pero yo me enteré un poco antes".

"Mi tutor del colegio me dijo que había pegado mal las pegatinas y no tenía calificación. Luego ya me dijo que era una broma y me contó que tenía la nota más alta de Madrid", comenta en conversación con Madrid Total. "No me lo esperaba para nada, pero estoy muy contento".

Cursó el bachillerato de Ciencias de la Tecnología en el colegio Retamar, donde también consiguió la máxima media posible en todas las asignaturas, un 10.

Para él, "hay que prepararse desde el primer día del curso". "Selectividad es todo segundo de bachillerato y si te lo preparas las dos semanas de antes, estudiando 15 horas al día sin salir del cuarto, no te va a entrar todo".

Además considera que algo muy importante es "compaginar estudiar y trabajar con la vida social". Aunque reconoce que la semana antes de presentarse a los exámenes eso fue imposible: "Todos estábamos pensando solo en la PAU".

Su rutina de estudio era muy sencilla: "A las 9.30 iba con mi prima a la biblioteca y allí me encontraba con más amigos, comía y vuelta a estudiar. Por las noches veía alguna serie y me iba a dormir". "Fue una experiencia muy chula por juntarme con toda la gente y ver cómo iban a los exámenes". Así es como recuerda el estudiante de Pozuelo de Alarcón los días que pasó en la Universidad Complutense haciendo las pruebas.

Es un sentimiento general que el primer examen es el único que se hace estando realmente nervioso. "Es una situación nueva y entonces al principio sí que hay muchos nervios, pero luego

una vez que haces el examen, en los demás vas fluyendo".

El factor suerte también es algo en lo que Santi piensa desde que se enteró de su éxito: "Tengo amigos y compañeros que sacan igual o mejores notas que yo y son igual de listos y han trabajado lo mismo, pero no han sacado un 14 porque no se ha dado que justo te toque un corrector que te ponga un 10 o alguna otra cosa".

Aunque no tiene muy claro qué hará el año que viene, se debate entre varias opciones. La que parece ir ganando a las demás es una Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial, aunque también se plantea una Ingeniería Aeroespacial.

El polémico examen de Matemáticas II

Santi fue uno de los miles de alumnos que se enfrentaron al polémico examen de Matemáticas II, considerado uno de los más difíciles de todas las pruebas de acceso y del que muchos estudiantes se quejaron a su salida del aula.

Para él, "el examen no era tan complicado", pero entiende que le haya podido costar a otros. "Había que calcular una parte de física que no me costó mucho porque me gustan las matemáticas, pero entiendo que a otros esa parte no se les dé tan bien".

Asegura que algunos de sus conocidos sí se han visto perjudicados y se han quedado lejos de su nota deseada debido a esta prueba e incluso sin poder entrar en carreras como Medicina.