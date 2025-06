Luis, trabajador de Barajas, confiesa sin tapujos la realidad que viven con los indigentes: "Entran a los comercios"

El aeropuerto Adolfo Suárez es uno de los más grandes de Europa, con miles de pasajeros entrando y saliendo a diario. Sin embargo, no todos los que están allí lo hacen para volar.

Y es que numerosas personas sin hogar duermen cada noche en sus instalaciones refugiándose del frío y el peligro que puede suponer la noche. Una situación, que aunque no es nueva continúa preocupando en gran medida a los trabajadores del aeropuerto.

Luis, nombre ficticio que usa para proteger su identidad, trabaja desde hace un año en Barajas. Aunque su puesto está en una oficina algo alejada del paso de los viajeros, es consciente del problema.

Pasajeros esperan en los mostradores de facturación de su aerolínea en Barajas. Carlos Luján Europa Press

"Trabajo en Aena y hay preocupación por la situación. Supone un problema para la calidad de los servicios del aeropuerto y para la experiencia del pasajero", comenta.

Según revela a EL ESPAÑOL, los trabajadores que más lo sufren son los que están en contacto directo con el público, como los empleados de tiendas, los agentes de facturación o los vigilantes de seguridad.

Luis explica que en su día a día no ha tenido grandes problemas, pero reconoce que ha habido momentos incómodos. "En ocasiones es difícil diferenciarlos de pasajeros que están esperando para facturar, puesto que suelen ir con maletas también", dice.

Añade que ha habido enfrentamientos entre ellos y, a veces, incluso han llegado a las manos: "Sobre todo discusiones alteradas y desagradables que pueden molestar a trabajadores y pasajeros. Alguna vez han llegado también a agredirse entre ellos".

Otro de los temas que más preocupa a los trabajadores es la higiene. Al no tener acceso a duchas ni productos básicos de limpieza, la falta de aseo empieza a notarse en algunas zonas del aeropuerto.

"Puede convertirse en un problema sanitario, la falta de higiene ya ha provocado la aparición de chinches. No creo que estén muy extendidas, pero ha habido quejas de los empleados", comenta sin tapujos el empleado.

Pese a todo, Luis insiste en que no se siente en peligro: "En el día a día no es un problema que me afecte en absoluto". Sin embargo, reconoce que quienes trabajan cara al público lo tienen más complicado.

"A mí, que trabajo en oficinas apartadas de las zonas públicas, no me suelen dificultar el trabajo. Pero a gente que trabaja de cara al público, especialmente en comercios, donde entran a veces para pedir dinero, sí que les puede dificultar el trabajo", explica con sinceridad.

Con estas palabras Luis deja claro que mientras no haya una solución clara, los trabajadores de Barajas tendrán que seguir conviviendo con una situación que resulta complicada para muchos de ellos. Y es que lo que para unos es una escala entre vuelos, para otros se ha convertido en su única opción.