Una alumna, alto y claro sobre el examen de Matemáticas II de la PAU de Madrid: "Vi personas llorando en cada esquina"

Muchos jóvenes en España afrontan ya un fin de semana muy esperado. Las primeras horas de libertad sin los exámenes de la temida PAU. Y es que estas jornadas han dejado tensión, nervios y sobre todo muchas polémicas en algunas regiones como Madrid.

La capital de España ha sido protagonista por culpa de un examen que ha generado una gran controversia. Se trata del control correspondiente a la asignatura de Matemáticas II, una de las más temidas. Una prueba que incluso profesores aseguran que es muy difícil de resolver.

Tanto es así que parte de la actualidad se ha detenido en la Comunidad, ya que, con el paso de las horas, se ha seguido acentuando el debate y la polémica sobre un examen que para muchos esconde una estrategia: rebajar las calificaciones de los estudiantes de cara a las notas de corte.

Un lío que ha acrecentado el intenso debate que siempre surge en torno a la Selectividad, y es si debería haber una prueba única en toda España o si está bien que estos exámenes se dividan por regiones. La realidad es que esta prueba ha roto el sueño de muchos estudiantes.

Unos testimonios que han inundado las redes sociales como TikTok o Twitter (ahora X), donde algunos ya se veían venir el desastre: "Adivinen a quién le van a dar por todos lados en matemáticas mañana. Tengo miedo". Unos miedos que, horas más tarde, se terminaron confirmando e incluso transformando en llanto.

¿Qué ha pasado con el examen de Matemáticas II de Madrid?

Basta darse una vuelta por redes sociales para ver lo que ha pasado con el polémico examen de Matemáticas II en la PAU de Madrid. Y es que esta ha sido, con mucha diferencia, la prueba más complicada de toda la Selectividad en 2025.

De hecho, algunos profesores han asegurado que con este tipo de pruebas "es muy difícil sacar nota" o incluso han deseado "ánimos" de manera irónica a los alumnos. Otros directamente han mostrado su pesar con un sincero "lo siento".

Y es que son precisamente los estudiantes de la Comunidad de Madrid los que más han sufrido las consecuencias de este examen. Algunos se quejaban directamente de que las, a priori, partes más fáciles también fueron complicadas en exceso.

"Es que encima matrices que es uno de los bloques más fáciles solo nos pusieron un único ejercicio que encima era de nivel de carrera". Desde ese momento, a muchos les entró una gran preocupación que derivó en crisis. Y una situación de la que es casi imposible salir.

Testimonios todos ellos que relatan lo que fue una pesadilla hasta límites que pocas veces se han visto en este tipo de situaciones: "Fue salir del examen de matemáticas de la Selectividad de Madrid y había 5 personas llorando en cada esquina de la universidad".

Para muchos como esta joven, lo mejor era intentar asumir su negro destino con la mayor filosofía posible: "Si yo no lloré fue porque ya tenía asumido desde hace 2 años que las matemáticas no son lo mío y que me iba a salir como el culo la PAU".