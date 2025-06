Soy experto en Evau y esto es lo que tienes que hacer si has empezado mal: "Si vas con miedo se refleja en el examen"

Durante estos días está teniendo lugar un momento muy importante para la vida de muchas personas. Concretamente, para los estudiantes de casi toda España. Y es que en regiones como la Comunidad de Madrid se celebran los exámenes de Selectividad.

Los centros de casi todo el país reciben durante estas horas cruciales para su futuro a los jóvenes que sueñan con sacar la nota deseada en la Prueba de Acceso a la Universidad. Un momento que sin duda marca poderosamente sus vidas.

Muchos ya se habrán quitado de encima algún examen que les incomodaba especialmente. Mientras que otros ya se habrán llevado su primera decepción. Son precisamente esos alumnos y alumnas los que necesitan un consejo y un mensaje de aliento.

Quienes mejor saben lo que es afrontar esa situación son aquellas personas que ya han pasado por ese momento antes. Que han afrontado los mismos nervios y quienes ya han sufrido las mismas tensiones. Alumnos que como Abilio Ruiz Ramos, ya han hecho la Selectividad.

Este estudiante de Matemáticas consiguió la nota máxima en el año 2024 y por eso ahora, doce meses después, da algunos consejos a esos compañeros que afrontan el reto de sumar la mayoría de puntos posibles. Una aportación que puede ser clave.

¿Qué debemos hacer si no hemos hecho bien los primeros exámenes?

Abilio Ruiz Ramos consiguió una nota de 14 en la Prueba de Acceso a la Universidad del año 2024. Es decir, la máxima puntuación posible. Por ello, nadie mejor que él para saber cuál es la norma perfecta a seguir en estas situaciones.

Una de las claves es mantenerse siempre animado y con energía, ya que hay que "esforzarse". Sin embargo, "a pesar de que es un año duro, con constancia los resultados llegan. Y también, no desesperarse ni venirse abajo".

Para Abilio, la cuestión más importante está en nuestra cabeza, ya que se trata de un año "muy importante" en el que no hay que desfallecer: "Todo resultado con constancia y dedicación acaba llegando".

Consejos que son válidos para después de haber realizado ya alguna prueba, pero que también son útiles antes de empezar. Y es que la Evau dura tres días y exige mantener los niveles de concentración y atención.

Respecto a las claves para sacar la mayor nota posible, recuerda que esto no es una ciencia exacta y que, por lo tanto, lo que a unos les va bien, a otros no tiene por qué funcionarles: "Cada alumno se tiene que adaptar a su manera de aprender las cosas".

"Los métodos que le funcionan a algunos, no tienen por qué funcionarle a todos". La clave está en saber adaptarse y aprovechar nuestras herramientas: "Hay que encontrar la manera más eficiente para el estudio de cada uno".

Una vez estamos dentro de los diferentes exámenes, Abilio Ruiz recuerda en declaraciones recogidas por la Guía de Acceso 2024-2025 de Uniscopio, que es fundamental controlar "los nervios". Sin tomar el control tendremos un grave problema.

Para aquellos alumnos a los que les han salido mal alguno de los primeros exámenes, da una serie de claves que podrían hacernos cambiar de tendencia: "La presión que te pones a ti mismo es mucha, y quieres hacerlo bien".

Por ello, es fundamental imaginarnos cumpliendo nuestro gran reto para atraerlo y saber afrontar todas las aristas del mismo: "Yo creo que lo más importante es visualizar el resultado y la meta antes de conseguirla, es decir, antes del examen verte en él haciéndolo lo mejor que puedas".

Aunque para entonces, lo que podemos llevar a flor de piel puede ser el terror a volver a hacerlo mal y revivir esos fantasmas. Ya que como dice Abilio, es como si los malos momentos se atrajeran entre sí: "Si vas con dudas y miedo eso al final se va a ver reflejado durante la prueba".

Por último, este estudiante recomienda hacer todo lo posible para disfrutar del proceso, a pesar de que se trate de un momento complicado: "Que se esfuercen, ya que a pesar de todo, es un año bonito y cuando acabe va a ser satisfactorio ver cómo han llegado los resultados".

Y en el caso de que estos días no salgan del todo bien, pensar que la vida no se acaba ahí y que siempre habrá más oportunidades: "Si no llegan los resultados que querían, no desesperarse, porque hay muchas oportunidades y donde se te cierra una puerta se te abren otras".