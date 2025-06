Juan, vigilante de seguridad en Barajas: "Hemos visto amenazas con cuchillos entre indigentes e incluso brotes psicóticos"

La crisis de los más de 400 indigentes que pernoctan en las instalaciones de Barajas ha sacado a la luz la complicada situación de algunos trabajadores del Adolfo Suárez.

Denuncian inseguridad en sus puestos de trabajo desde hace tiempo, ya que algunos sintecho han provocado situaciones de inseguridad entre empleados como personal sanitario, trabajadores en tiendas, empleados de facturación, auxiliares de pasajeros o vigilantes de seguridad.

Juan, nombre ficticio para proteger la identidad de este trabajador que lleva tres años trabajando, pertenece a este último grupo y cuenta a Madrid Total que vivido "momentos muy delicados".

"Mi trabajo consiste en mantener la seguridad en las instalaciones del aeropuerto. Por desgracia, muchas personas que pernoctan en Barajas no respetan las normas de convivencia y por eso ha subido la delincuencia dentro del Adolfo Suárez", cuenta.

Detalla que hay "casos puntuales" de indigentes que no tienen donde vivir y, "por una serie de circunstancias" tienen que pasar las noches "en el aeropuerto", pero añade que hay "perfiles problemáticos".

Relata que hace unos años, tenían que lidiar "con un grupo de carteristas", pero desde que subió el número de indigentes en Barajas, comenzaron "las peleas y las amenazas entre ellos" lo que ha dado lugar a situaciones "muy tensas".

"Hace poco, se produjo una riña entre dos indigentes que comenzaron a increparse. Uno de ellos sacó un cuchillo y el otro un destornillador. Son situaciones como esa las que ponen de manifiesto la inseguridad que hay, ya que hay algunos sintecho armados", apunta.

Juan explica que el problema se les ha "ido de las manos" a las administraciones: "Hemos visto drogas, brotes psicóticos, gente con delitos a sus espaldas... Además, hay gente de todas las nacionalidades".

"Unos días atrás, a un hombre le dio un brote psicótico, cogió un extintor y comenzó a rociar los mostradores y al personal. Mis compañeros tuvieron que intervenir, pero un perfil como ese necesita ayuda sanitaria urgente", cuenta.

Indigentes durmiendo en la T4 del Aeropuerto de Barajas. E. E.

Y, por otro lado, también señala el otro perfil. "Hay un señor mayor que duerme en la T-4 que no se mete con nadie, pero con lo poco que gana no le da para pagar un alquiler en Madrid. Esos no son nada conflictivos", cuenta.

Por todo ello, Juan ve "perfecta" la medida que impuso Aena de poner controles de acceso a las terminales entre las 21.00 y las 5.00 horas: "No soluciona el problema a largo plazo, pero sí es un primer paso".

"Para solucionar este problema se deben endurecer las normas. El aeropuerto madrileño es casi la presentación de España a los muchos turistas que llegan, por lo que no se puede tener una situación así por mucho más tiempo", explica.

De este modo, Juan concluye la conversación pidiendo "una solución" a las administraciones para no seguir con "un problema tan grave por mucho más tiempo".

Controles nocturnos

Los controles nocturnos llegaron a las puertas de las terminales un día antes de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se reuniera con Maurici Lucena, el presidente y consejero delegado de Aena para tratar de desencallar la situación de los más de 400 indigentes.

Esta situación ha supuesto un fuerte choque entre las administraciones. En la citada reunión, acordaron que fuera una empresa externa la que realizara un censo de todas las personas sin hogar que viven en Barajas.

Posiblemente, sea Fresno Consulting, con experiencia previa con el tercer sector, la entidad encargada de realizar esa lista. Sin embargo, desde Aena no confirman que esa vaya a ser la sociedad encargada de identificar a cada uno de los sintecho.

Desde el sindicato Alternativa Sindical Aena/Enaire (ASAE) apuntan a que los pasos que han dado el Ayuntamiento y Aena "van en la buena dirección", pero también plantean qué ocurrirá "con las personas sin hogar que teniendo alternativas ofrecidas por el Ayuntamiento no quieran voluntariamente abandonar Barajas".

"Solicitamos el desalojo del aeropuerto y las zonas exteriores de conformidad con las nuevas normas de los aeropuertos que ha emitido AENA el 14-5-2025. Sabemos que son cosas 'políticamente incorrectas' y de 'imagen' pero Barajas tiene graves problemas que hay que solucionar y no ponerse de lado como hasta ahora", apuntan fuentes sindicales.