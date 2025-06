Aemet confirma el adiós al verano en Madrid: estas son las zonas que registrarán lluvias y caída de las temperaturas

Tanto España como la región de Madrid viven días de incertidumbre en cuanto a la situación climatológica se refiere. Cuando parecía que había llegado el verano para no marcharse, las últimas horas han registrado un cambio en la tendencia.

Las altas temperaturas y el sinfín de horas de calor sin parar han dado paso a un descenso térmico pronunciado y a las elevadas probabilidades de lluvia en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Una zona que es especialmente propensa a la inestabilidad.

Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología vuelve a lanzar un aviso ante lo que está por venir en la región. Ya que se van a producir importantes cambios, para muchos inesperados por las fechas en las que nos encontramos.

Y es que todo hace indicar que el mes de junio no será tan benévolo y plácido como mayo, al menos en su inicio. El verano tendrá que esperar, ya que retrasará su explosión de sol y calor en su máxima expresión. La caída de las temperaturas máximas, por ejemplo, va a ser una realidad.

Para las próximas horas, instituciones como la AEMET y portales especializados como eltiempo.es han lanzado una serie de advertencias para que los madrileños estén avisados del posible cambio meteorológico. Una circunstancia que no será aislada.

¿Qué tiempo va a hacer en Madrid?

La Agencia Estatal de Meteorología lo tiene claro. Y es que hay previsión de cambio a partir de este lunes en diferentes puntos de España, pero sobre todo en regiones como la Comunidad de Madrid. Y todo se debe a la llegada de una vaguada atlántica.

Lo primero que se producirá y que ya se ha podido ver durante esta misma mañana es un descenso de las temperaturas. Una situación que será casi generalizada y que traerá consigo otros fenómenos menos agradables que un tiempo más templado.

Y es que en mitad de este verano que había explotado en el centro peninsular, se producirán algunos chubascos y tormentas. Aunque eso sí, de carácter aislado. De hecho, desde este mismo lunes, los cielos han amanecido nubosos.

La situación evolucionará con intervalos de nubes medias y altas y, como decíamos, no se descartan chubascos dispersos y parcialmente intensos en diferentes puntos de la región, sobre todo en la zona de la sierra. No obstante, no hay avisos de peligrosidad.

Además, los vientos serán débiles, lo que facilitará la instalación de las nubes sin que estas circulen. Con esta nueva situación, la AEMET da por superado el primer gran episodio de calor del 2025. Y por ello, le decimos por unos días adiós a ese esperado verano.

Una tregua que muchos aprovecharán para respirar un poco. Aunque lo cierto es que no regresa el frío ni mucho menos. Habrá municipios cuyas máximas se sitúen claramente por encima de los 30 grados. El caso más claro será Aranjuez, con 34 grados.

También golpeará algo más el calor en Alcalá de Henares o Getafe, con máximas de 33 y 32. Misma temperatura que en Madrid o Navalcarnero. Y sí caerán más en zonas como Collado Villalba, donde superarán los 25 grados por poco.

Esta tendencia se mantendrá durante el martes y el miércoles, ya que no será hasta el jueves cuando los termómetros vuelvan a subir. En cuanto a las lluvias, aunque la probabilidad es baja, casi todos los puntos donde podría haber aparición de alguna gota está en la sierra madrileña.