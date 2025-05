Un vecino del distrito de Salamanca, afectado por el albergue para inmigrantes: "Aquí viven niños y mayores"

Los vecinos del Parque de las Avenidas llevan meses denunciando la habilitación de albergues improvisados en sus bajos. Unos hostels que, al igual que en Puente de Vallecas, irían destinados a acoger inmigrantes. Uno de ellos está previsto en un bajo de la avenida de Baviera, 9. O al menos eso es lo que creen los vecinos de la comunidad.

El presidente de la comunidad de vecinos ha hablado con Telemadrid sobre este presunto albergue: "El propietario de este hostel tiene 19 establecimientos iguales a este. En ellos incumple la ley y los acuerdos que consiguen son el acogimiento de menas, de migrantes, de refugiados políticos".

Según él, el lugar no es "idóneo" para habilitarlo con este fin, pues viven "niños y personas mayores", asegura el presidente. Aunque el principal argumento de los vecinos es que este establecimiento "no cumple la normativa en vigor para ser un hostel, aloje a quien aloje".

Debajo de estos locales hay tres viviendas, lo que para el presidente es el principal incumplimiento de la normativa: "Viven tres familias de tres comunidades diferentes, con adultos y menores. Eso no se permite para un establecimiento hostel, que implica un tráfico continuo de personas, día y noche".

Además, asegura que en el hostel van a convivir 51 personas en unos 360 metros habilitados. "¿Cómo van a vivir nuestros vecinos situados abajo?", se pregunta el presidente de la comunidad.

Otro de los vecinos consultados en el programa 120 minutos, confiesa que "el miedo es libre": "Siempre podemos pensar que lo que ha ocurrido en otros sitios puede ocurrir de nuevo. Por eso preferimos tomar medidas".

En esta línea, una vecina se muestra muy contundente sobre la posible apertura: "No cumple con el reglamento. No se puede abrir. Que vengan y lo vean y que no den la licencia de apertura. Porque si no vamos a tener los menas corriendo por aquí, que estamos rodeados de jardines y tenemos nuestros hijos y nuestras vidas totalmente tranquilas".

Según ha informado Telemadrid, los vecinos del Parque de las Avenidas se reunieron recientemente con Borja Carabante, delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, que está estudiando las quejas. El próximo 29 de mayo a las 18:00 está prevista una concentración de los vecinos.