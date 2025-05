Muere intoxicada por humo y quemaduras una mujer de 58 años tras un incendio en su vivienda de Parla

Una mujer de 58 años ha fallecido en la madrugada de este martes tras un incendio que ha tenido lugar en su vivienda en la localidad madrileña de Parla, según ha confirmado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

Efectivos de SUMMA112 han confirmado la muerte de esta mujer que, pese a ser rescatada por Bomberos Comunidad de Madrid, ha sucumbido a las heridas por intoxicación con inhalación de humo y quemaduras.

La víctima se encontraba en el salón, uno de los dos focos del incendio, junto a la cocina del domicilio, situado en el número 9 de la calle San Nicolás, en la localidad madrileña de Parla. Varias dotaciones de Bomberos Comunidad de Madrid han extinguido las llamas que habían generado una gran cantidad de humo en la vivienda, atacando desde el exterior con la ayuda de una autoescala y a través de la puerta. El incidente está siendo investigado por Policía Nacional.

Incendio en Villaverde

El pasado 8 de mayo los servicios de emergencias también informaron de un aparatoso incendio en Madrid. Los residentes de una treintena de viviendas del madrileño barrio de Villaverde fueron desalojados aquel miércoles por la noche a causa del incendio declarado en un bar situado en la planta baja del edificio, que no causó heridos, según fuentes de los servicios de emergencias.



Una mujer que se encontraba en el local fue atendida por Samur-Protección Civil por inhalación de humo, pero recibió el alta en el lugar de los hechos y no precisó de traslado a ningún centro hospitalario.



El incendio se registró en torno a las 21:00 horas de aquel miércoles en un bar-cafetería de la calle Eduardo Barreiros número 155, del barrio de Villaverde. Fue precisa la participación de once dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid para la extinción del incendio. El humo se había propagado a las viviendas de las plantas superiores y el fuego afectó a la instalación eléctrica del edificio.