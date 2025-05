El sueño del Padre Ángel de estrenar "pronto" la catedral de Mejorada: "Ya han hecho los estudios; está cerca la licencia"

En la calle Antonio Gaudí del municipio madrileño de Mejorada del Campo hay un edificio que podría ser el hermano pequeño de la obra cumbre del arquitecto catalán a quien hace honor la vía, la Sagrada Familia.

Y es que Justo Gallego, el creador de la catedral de Justo -nombrada así en su memoria o también la catedral de Mejorada- compartía con Gaudí una pasión y un sueño. Un deseo que ninguno de los dos pudo ver acabado a pesar de que consagraron sus vidas a él: terminar su obra más grande.

Fueron 60 años los que se pasó Justo construyendo su catedral con sus propias manos. Una diferencia fundamental con Antonio Gaudí, que se suma a otra: el mejoradeño lo hizo casi sin ayuda y sin conocimientos de arquitectura, ya que era agricultor. Además, sus materiales no eran muy usuales, ya que esta impresionante estructura está hecha con desechos tales como bidones de gasolina, neumáticos gastados y ladrillos usados.

Justo Gallego en 2016. Estuvo construyendo su catedral en Mejorada del Campo desde el 12 de octubre de 1961. Jorge Barreno

El edificio de 35 metros de altura es parada obligatoria para visitantes curiosos que se acercan a la localidad para contemplarlo con sus propios ojos. Ahora, después de la muerte de Justo en 2021, el proyecto lo dirige el Padre Ángel, fundador de la ONG Mensajeros de la Paz, a la que fue entregada la catedral.

Desde entonces, y con ayuda de donaciones, se ha tratado de acabar el empeño que empezó Justo. En este sentido, el Padre Ángel ha asegurado que se encuentran "al final de todos los permisos y licencias posibles que se pueden dar" para que el edificio tenga vida sagrada.

"Los estudios de ingenieros y de arquitectos que avalan la viabilidad de la catedral están todos hechos. Ya hemos entregado todos los papeles que podemos entregar", ha dicho en declaraciones a este periódico.

Ello incluye "todo lo que son puertas de emergencia, de incendios, seguros... Estamos a punto de que ya tenga la licencia. La iglesia de la Sagrada Familia lleva casi 100 años y tardó muchos en poder tener una licencia para funcionar. Esta lleva 60", ha explicado.

Aun así, todavía no se tiene una previsión de cuándo podrá llegar esa ansiada inauguración y se podrá celebrar una misa en su altar. "Estamos tranquilos respecto a lo que está en nuestras manos. Solo queda esperar a que los trámites sigan su curso. Mientras tanto, seguimos con la misma ilusión de siempre y acogemos a cualquier persona que quiera venir".

El proyecto visado

En su día, tras recibir la donación, el Padre Ángel explicó que, en cuanto tuvieran la licencia de apertura, empezarían las actividades. "No serán meramente religiosas ni católicas, serán para todos, para los que creen y para los que no. Será un lugar de encuentro, una casa del pueblo".

Una idea optimista, ya que el terreno sobre el que a día de hoy se alza la estructura que representa la fe de Justo, antes de que decidiera empezar a edificar, era un olivar propiedad de su familia que heredó a la muerte de sus padres.

Tal y como se explicó en un reportaje de este mismo periódico, que anunciaba el fallecimiento del autor de este templo, la obra no tenía presupuestos, licencias ni estaba sujeta a la normativa municipal.

Calter fue la empresa de ingeniería estructural que contrató la ONG para llevar a cabo su evaluación una vez recibieron la donación. "Hicimos un trabajo para ver cómo estaba estructuralmente la catedral y proyectamos una serie de actuaciones para que los puntos débiles que encontramos fuesen reparados, porque evidentemente ha sido hecha por una persona que no sabía nada", comenta Juan Carlos Arroyo, ingeniero de Caminos, doctor en Arquitectura y presidente de Calter Ingeniería.

"La conclusión a la que llegamos es que tenía cosas que mejorar, pero desde luego tenía solvencia. En el fondo la catedral estaba muy bien hecha. Es un milagro. Es muy alta y no tiene defectos de verticalidad. El concepto está bien planteado. La diferencia fundamental con una al uso es que los materiales son más ligeros y eso ha ayudado a que se sostenga", explica.

Arroyo tiene claro que con dicho informe y las mejoras de acupuntura estructural que han dictado hacer en la catedral, "se podría dar la licencia".

Para la obtención de este permiso, era necesario presentar también un proyecto visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). El requerimiento principal del arquitecto municipal, tal y como explican desde el Ayuntamiento de Mejorada del Campo.

En este sentido, desde el COAM explican que ya se ha llevado a cabo dicho visado. En concreto, ha sido el arquitecto Carlos Arnáiz Eguren, conocido por intervenir en otros templos e iglesias, el que lo ha realizado.

"Lo que ha hecho es dibujar lo que construyó Justo y darle una solvencia técnica. Es decir, manifestar que tiene suficiencia la estructura como para no caerse", cuenta Sigfrido Herráez, decano de la institución. "Yo creo que va todo en buena dirección. Ahora, cuando lo entreguen, no me cabe duda de que el tema va a ir adelante".

Sin embargo, desde la Concejalía de Urbanismo del Consistorio aseguran que "por ahora no hay ninguna novedad sobre este tema" y que aún "no han presentado" este proyecto. Tampoco el Obispado la ha aceptado todavía como iglesia a los ojos de Dios, pero la Catedral de Mejorada empieza a consolidarse poco a poco.