El director de la Policía Municipal de Madrid, de baja médica el día que Almeida iba a anunciar si seguía en el cargo

El Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha anunciado que Pablo Enrique Rodríguez, director general de la Policía Municipal, está de baja médica desde el miércoles. Cibeles hablará con él cuando se reincorpore al cargo y trasladará a los medios de comunicación la información sobre la continuidad del mando policial. La oposición exige la cabeza de Pablo Enrique por las informaciones que le implicaban como viajero del coche que presuntamente atropelló a una niña durante el apagón. El Ayuntamiento sí que ha vuelto a criticar que el dirigente policial no le informó en un primer momento del incidente.

Así lo ha comunicado este jueves la vicealcaldesa y máxima responsable política de la Seguridad de la capital, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Sus declaraciones también se producen después de que la propia Policía publicara un informe el miércoles exponiendo la versión de dos testigos que exculpan del atropello al coche en el que viajaba Pablo Enrique.

Ambos testimonios aseguran que fue la madre la que tiró del brazo de la hija, que cayó al suelo. Sin embargo, la mujer aseguró a los agentes que, según iba cruzando la calzada desde la acera, el vehículo en el que viajaba Rodríguez, a su paso por el paso de peatones, golpeó con la parte trasera lateral del vehículo la rodilla de la niña. Los hechos ocurrieron el lunes 28 de abril, apenas una hora después del apagón eléctrico que afectó a toda España y que dejó a Madrid sin semáforos.

La vicealcaldesa ha reconocido que el Ayuntamiento se enteró del accidente "por los medios de comunicación o por las preguntas de los medios de comunicación". Por ello, ha reprochado que Pablo Enrique no hubiera informado a sus superiores desde el primer momento. Según ha explicado Sanz, el "SAMUR hablaba de contusiones leves y el hecho de no haber trasladado esa información" fue porque el director general "entendió" que no fue un incidente que fuera a "mayores".

Pablo Enrique ingresó en el cuerpo en 1986. A lo largo de su trayectoria, fue promocionando y ocupando diferentes puestos hasta convertirse en el director general de la Policía durante el primer año de Almeida como alcalde. Entre otras responsabilidades, también lideró el Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE) y fue director general de Emergencias y Protección Civil. Además, está licenciado en derecho por la Universidad Complutense.

La polémica del presunto atropello ha desatado críticas del bloque de la izquierda -el PSOE pedirá una comisión de investigación- y de organizaciones policiales como APMU y UPM. El director general está, además, investigado por la Justicia por dos asuntos: el presunto amaño en unas oposiciones y los incidentes con el 'Capobus' de Hazte Oír.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.