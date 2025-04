Los camioneros evitan parar en Madrid por los robos: "Las empresas nos dan un papel con las zonas seguras para aparcar"

Los robos de mercancías en camiones representan para quienes lo sufren "un estrés diario", como lo define Rubén. Es camionero y ha pasado por esta situación varias veces a lo largo de su trayectoria, al igual que la mayoría de sus compañeros.

Uno de ellos, cuenta, sufrió precisamente esta situación hace unas semanas. Durmiendo en el polígono industrial Los Olivos de Getafe, le rajaron la lona. Esta es una de las tácticas más comunes, según cuenta el transportista, para sustraer todo tipo de productos del vehículo: palets, gasolina...

Se trata de un problema que afecta a varios puntos específicos en España. Y la Comunidad de Madrid es uno de ellos. De hecho, se suma a Cataluña y Andalucía como los lugares donde más ocurren incidentes de este tipo, según los últimos datos del estudio sobre el robo de mercancías en carretera del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid.

En concreto, estas tres regiones representan el 90% del total de las sustracciones de la carga de camiones, como también apunta la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España en unos datos publicados el pasado mes de marzo.

El informe revela que el 60% de estos casos se producen en aparcamientos y áreas de descanso no vigiladas. En relación con esto, muchas empresas del sector logístico han establecido a sus camioneros no aparcar para realizar la pernocta en áreas de servicio pertenecientes a la Comunidad de Madrid que no figuren como "zonas seguras".

Guardia Civil El increíble robo del Aston Martin de más de 300.000 euros de un abogado madrileño en su garaje de Chamartín

Así lo confirman fuentes pertenecientes al gremio de camioneros Jóvenes del Camión a Madrid Total. "Algunas, como DHL o Luís Simões, te dan un papel con los sitios seguros donde dormir", especifican.

DHL Supply Chain -la división de la empresa dedicada a la logística- asegura a este periódico seguir los estándares de seguridad en el transporte establecidos a nivel regional (EMEA), bajo la política denominada Transport Security Standards para abordar este tema.

Con base en esto, "únicamente permitimos y prescribimos el aparcamiento y la pernocta en zonas previamente auditadas y consideradas como seguras", comentan.

Estos espacios, tal y como explica el anteriormente mencionado gremio, son parkings con vigilancia. "Hay muy pocos y suelen ser caros; unos 25 euros. Y esto muchas veces no es posible repercutirlo en el precio".

El camión de Rubén ya tiene ocho cortes de intentos de robo. Cedida

"La cosa es muy seria; o te quedas en un sitio vigilado o te roban. Y hay veces que no hay plazas en los parkings. Hace unos días me tuve que quedar a tres horas y media de Madrid, porque, aunque podía andar hora y media más, no había ningún aparcamiento de estas características en ese tramo", cuenta Rubén.

Y es que el análisis del Colegio Profesional de Criminología apunta unas 12 instalaciones de este tipo en toda la geografía con la homologación de seguridad de la Unión Europea.

Desde el gremio añaden que los seguros, además, tienen cláusulas que no cubren las mercancías si su sustracción no ha ocurrido en una zona con vigilancia y control de acceso.

Profesionales de estudio y asesoramiento para las aseguradoras explican que puede haber dos tipos de pólizas: las de estas características o las que también incluyen lugares específicos que tengan suficiente iluminación y donde haya más camiones. En todos los casos, siempre que el conductor se encuentre durmiendo dentro del vehículo.

Parkings privados

Otras empresas del sector, como Logista, cuentan con instalaciones propias para realizar la pernocta de sus activos. Aun así, desde esta empresa aseguran sufrir incidencias delictivas en las inmediaciones de las sedes de los clientes durante las fases de descarga.

También el Grupo Primafrio afirma haber detectado "un incremento de incidentes relacionados con la seguridad en la zona de Madrid y sus alrededores, con una especial afectación en la zona sur". "Hemos visto mitigado en gran medida este problema gracias a que contamos con una sede propia en Madrid, en Pinto concretamente, donde nuestros conductores pueden realizar sus pausas en un entorno seguro".

La Guardia Civil desarticula un grupo criminal especializado en robo de mercancía de camiones en Madrid, Toledo y Cuenca en una foto de archivo. Guardia Civil Europa Press

"Además, como parte de nuestro compromiso con la seguridad y bienestar de nuestros equipos, y para paliar este problema, estamos construyendo ya nuevas instalaciones que permitirán ampliar la capacidad de estacionamiento en nuestra sede, asegurando que todos nuestros camiones puedan realizar sus pausas en un entorno protegido", añaden en conversación con Madrid Total.

Gustavo Sánchez Rodríguez, Director de Seguridad Corporativa de Luís Simões, expresa la importancia de la colaboración público-privada para dar solución a estos problemas.

EP Sevilla Atraco a punta de pistola en Madrid: dos motoristas armados roban a un hombre un Rolex y las llaves de un Porsche

Por esta razón, manifiestan que "es necesario que los transportistas dispongan de zonas habilitadas y seguras para aparcar los camiones. Más allá de los costes que ocasiona el robo, cualquier interrupción en el proceso de transporte impacta en las siguientes fases de la cadena de suministro y puede tener consecuencias importantes para el abastecimiento normal de los pedidos".