El error mortal de Javier con su Porsche en su garaje de Alcorcón tras prender la batería: "No paraba de pedir auxilio"

Cuando Javier, un vecino del número 6 de la calle Lilos de Alcorcón, entró en su garaje conduciendo su Porsche Taycan eléctrico color verde, nunca pensó que un error al pisar uno de los pedales iba a provocar una tragedia. Tras chocar con el coche contra otro coche del garaje, la batería del Porsche entró en combustión, lo que desató un terrible incendio que minutos después provocó varias deflagraciones que dejaron dos bomberos fallecidos, uno en estado crítico y 13 con intoxicaciones leves, según confirma un portavoz del 112 de Madrid.

El trágico suceso comenzó hacia las 15.45 horas. En ese momento, Erik Estrada y Wilfredo Guzmán se encontraban trabajando en una obra cercana y vieron "una gran humareda" y escucharon "gritos desde el garaje": "Cuando nos acercamos nos encontramos a un hombre que no paraba de pedir auxilio y socorro junto a su mujer en la rampa del garaje. Corrimos hacia él y le sacamos fuera para que pudiera respirar. Era imposible acercarse porque del garaje salía una intensa humareda negra".

Relatan que, pocos minutos después, llegaron los bomberos para sofocar las llamas, pero todo se complicó. La batería del coche explotó en el momento en el que varios bomberos estaban trabajando para sofocar las llamas. Por desgracia, la deflagración mortal cogió a dos profesionales que perdieron la vida.

Cuando se desató el incendio, el edificio no fue desalojado, sino que los vecinos se confinaron en sus domicilios como medida preventiva. Sin embargo, muchos de ellos salieron a la calle y relataron que escucharon "como un trueno". "Estaba en casa y escuché una gran explosión, a la que luego se sumaron varias más. Al asomarme por la ventana, vi una gran humareda y a los pocos minutos ya me pidieron que no saliera de casa".

"Javier había sufrido un ictus hacía unos años, por eso habían adaptado los pedales de su coche para que los pudiera manejar con su movilidad actual. Alguna vez dijo que no se aclaraba bien con ese orden y mira lo que ha sucedido, una terrible tragedia", relata una vecina del inmueble.

Ante la gravedad del incendio, hasta la calle Lilos se desplazaron nueve dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Hacia las 19.00 horas, el fuego ya estaba extinguido y del interior del garaje salieron decenas de bomberos visiblemente emocionados que se fundieron en un abrazo y no podían contener las lágrimas ante lo que les había sucedido a sus compañeros.

Cuando el incendio estuvo apagado, una portavoz de la Policía Nacional informó de que todavía era pronto para entrar al garaje debido a la fuerte combustión. Añadió que Javier fue trasladado al hospital, por lo que no se le pudo tomar declaración, pero su vida, en principio, no corre peligro.

Por otro lado, el Summa112 montó un puesto de mando avanzado y otro puesto de mando sanitario en las inmediaciones de la zona.

También desplazaron psicólogos para atender tanto a los compañeros de los bomberos que han prestado servicio como a los vecinos. Mientras, la Policía Nacional ya se hace cargo de la investigación de este trágico suceso.

"Dos valientes servidores"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado en su cuenta de X el fallecimiento de los dos bomberos y ha enviado todo su cariño a sus amigos y familiares, al tiempo que ha deseado una pronta recuperación al efectivo que continúa en estado crítico: "Que descansen en paz estos dos valientes servidores".

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que ha acudido hasta el lugar para acompañar a los servicios de emergencias, se ha mostrado "consternado" por los hechos y también ha trasladado su "apoyo y cariño" a los familiares, así como su deseo de una pronta recuperación a los heridos.

"Con gran tristeza, lamentamos la pérdida de dos bomberos de Alcorcón en su valiente intervención en el incendio de un garaje. Nuestro más sentido pésame a sus seres queridos", ha subrayado, por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también a través de redes sociales.

Cuerpos policiales, de bomberos y diversos sindicatos también se han sumado a las condolencias y el Ayuntamiento de Alcorcón ha decretado tres días de luto y han convocado cinco minutos de silencio en la memoria de los fallecidos que tendrán lugar a las 13.00 horas del jueves en la Plaza de España del municipio.