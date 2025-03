El infierno de ruidos, alcohol y basuras en Getafe Norte los días de fútbol: "Los aficionados mean en los rellanos de las casas"

Los vecinos de Getafe Norte, y en concreto los que viven en la zona de Los Espartales, miran con miedo el calendario para ver cuándo habrá un partido en el estadio Coliseum. Denuncian que cada vez que hay un encuentro 'de los grandes' cientos de aficionados convierten la zona residencial en un gran botellón que genera un infierno de ruidos, suciedad, orines en las calles e incluso dentro de las casas y, a veces, alguna que otra pelea.

Los residentes están hartos. Un vecino que vive literalmente en frente del estadio Coliseum cuenta en conversación telefónica a Madrid Total que viven esta situación desde hace "unos cuatro o cinco años": "Cuando nosotros compramos nuestras viviendas el estadio no existía. Al subir el Getafe a primera división, los equipos que comenzaron a venir eran más fuertes y con ellos, vinieron los aficionados que se concentran en los previos de los partidos y hacen un gran botellón".

"La zona en la que beben es una zona residencial. En muchas ocasiones los equipos tienen una gran rivalidad, por lo que escuchamos insultos y gritos. En las casas viven familias con niños pequeños que no tienen por qué aguantar una situación así", explica este vecino, que ha vivido este infierno muchas veces.

Los aficionados llegan a sacar "bengalas y botes de humo" en plena calle y como son muchos, los vecinos no pueden ni entrar a sus casas. "El día que hay fútbol nadie puede venir a mi casa, yo no puedo ni salir y nadie puede entrar. Si justo venimos de viaje y hay partido, no podemos entrar a nuestra vivienda porque la zona está vallada y llena de gente, nos tenemos que sincronizar con el partido", se lamentan estas fuentes.

A todo ello se le suman "los ruidos", que son especialmente molestos "antes y después de cada partido": "El otro día jugó el Betis y el nivel de suciedad y gritos fue impresionante. Cuando se van, llega el Ayuntamiento, pasan las barredoras y en cuestión de una hora todo queda limpio, un servicio que al final pagamos los vecinos de Getafe".

Otro video que nos envia una vecina, ¿dónde estaba la policía? ¿donde estaban los baños?, @LaLiga ¿Dónde está el respeto?. @elchiringuitotv Esto no es futbol. pic.twitter.com/Rs4Q7SgKwV — AV Getafe Norte (@NorteAv) February 24, 2025

Este vecino matiza que ni él ni el resto de vecinos de la zona de Espartales tiene nada "en contra del fútbol", pero piden que "se cumpla la ley". "Si las ordenanzas prohíben consumir alcohol en la vía pública, los que hacen este macrobotellón deberían ser sancionados", apunta este vecino.

"¿Por qué se construyó el estadio en frente de las viviendas? Los vecinos de Getafe Norte hemos aguantado ruidos mucho tiempo porque tenemos el Mad Cool. Lo cierto es que los que vivimos en la zona no tenemos por qué estar pendientes de cuándo hay fútbol, que al final condiciona nuestra vida", explica.

Los vecinos no pueden más. También han pedido al Ayuntamiento que habilité urinarios portátiles los días de fútbol, ya que algunos aficionados llegan a hacer sus necesidades en plena calle: "El otro día nos encontramos a una persona orinando en plena escalera y en el portal, es horrible encontrarte a alguien haciendo dentro de las casas".

"Es cierto que hay aficiones más conflictivas que otras, pero lo cierto es que los vecinos de Los Espartales tenemos los mismos derechos que los demás. Es muy injusto que tengamos que aguantar todo eso y sincronizar nuestras vidas a los días que hay partido en el estadio Coliseum", apostilla este vecino.