La Policía descubre una clínica ilegal de cirugías estéticas en condiciones infrahumanas en Carabanchel

"En 15 años en investigaciones policiales, no me he encontrado cosa igual". Son palabras de uno de los investigadores que han logrado desmantelar un quirófano clandestino que operaba desde Carabanchel, al sur de Madrid. Allí, según han descubierto los investigadores, se llegaron a realizar tratamientos y cirugías estéticas de forma ilegal, desde aumentos de pecho o liposucciones en deficientes condiciones higiénicas hasta ligaduras de trompas, una operación que requiere de una gran especialización.

Se trata de una operación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional. Según ha descubierto la Policía, esta clínica llevaba bastante tiempo realizando este tipo de actividades ilegales. En total han sido detenidas cuatro mujeres de origen latinoamericano. Dos de las clientas de esta clínica ilegal, también de origen latino, tuvieron que acudir a distintos hospitales para que las asistieran de urgencia, por liposucciones fallidas. No se descarta que haya nuevas víctimas. Se les investiga por delitos de intrusismo laboral, estada, delitos contra la salud pública y contra los consumidores. La Policía Nacional desmantela una clínica de cirugía estética ilegal. En la investigación se ha constatado todas ellas ofrecían sus servicios sin las condiciones higiénico-sanitarias exigidas y sin la titulación necesaria. Dos se identificaban como doctoras. Ninguna de ellas como doctora especializada en cirugía estética. Solo una de ellas estaba colegiada como médico general, pero no hacer este tipo de intervenciones. Los agentes de la UDEV descubrieron también que había una anestesista que asistía en este tipo de intervenciones. Aparte de las dos doctoras, había otras dos que se identificaban como "enfermeras", sin tener formación alguna de este tipo. Les hacían firmar un contrato. Investigación La investigación comenzó tras una denuncia en la Policía y en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid acerca de la existencia de esta clínica, ubicada en la calle Francisco Guzmán, en Carabanchel. Los investigadores descubrieron rápidamente que algunos de los pacientes de esta clínica accedían por la puerta principal, pero salían por un portal contiguo. Usaban una conocida red social para publicitarse y dar a conocer sus tratamientos estéticos. Los agentes comprobaron que el personal sanitario que trabajaba ahí no contaba con la titulación exigida para realizar estas operaciones. Delegación del Gobierno Los 'afters' ilegales junto al campo de fútbol okupado de Carabanchel: "Hacen ruido y no respetan a los vecinos" El pasado seis de febrero los agentes realizaron una inspección en el establecimiento. Al quirófano se accedía por la trastienda de una clínica que colindaba con el domicilio de una de ellas. Allí los investigadores localizaron gran cantidad de medicinas y aparatos médicos. Allí encontraron documentación relativa a operaciones de cirugía estética como liposucción, aumento de pecho y también ligaduras de trompas. Localizaron allí facturas de material quirúrgico que no aparecía en esa primera inspección, así como cuadernos con recomendaciones pre y postcirugía, así como informes preoperatorios de pacientes y consentimientos de anestesia. Fue entonces cuando los agentes solicitaron el mandamiento de entrada y registro. Al entrar en esta clínica ilegal descubrieron, oculto tras la puerta del domicilio de una de las detenidas, el quirófano clandestino, con todo tipo de productos y material médico. Muchos de ellos estaban caducados. Contaban con una máquina para esterilizar el material e incluso gasas que parecían haber sido reutilizadas. Al analizar la documentación, los investigadores de la UDEV constataron que dos de las clientas habían tenido que ser trasladadas a centros hospitalarios después de que les realizaran una liposucción en esa clínica. Una de ellas llegó a permanecer varios días ingresada. Los agentes lograron acreditar que las detenidas ofrecían a las víctimas la devolución del dinero, cuando existía alguna complicación, a cambio de que no las denunciasen. En la casa, que servía de quirófano para las cirugías estéticas ilegales, hallaron numeroso material sanitario en distintas estancias de la vivienda. Tenían un desván repleto de medicamentos y otros productos. Además, en un congelador donde guardaban la comida descubrieron viales ocultos bajo alimentos comunes. También se intervino un cuaderno con indicaciones del funcionamiento de la clínica, con documentación y fotografías de los tratamientos realizados, así como agendas con horarios de las supuestas enfermeras, y las fechas de las citas. También aparecieron 3.350 euros. Desde la UDEV instan a la ciudadanía a denunciar en el 628711298 si conocen la existencia de nuevas víctimas o de otros establecimientos ilegales similares.