Los coches chinos que arrasan en ventas llegan a Cobo Calleja, corazón del comercio asiático: "Da igual la nacionalidad"

Ya tenían presencia en múltiples puntos de Madrid. Desde Alcalá de Henares a Móstoles pasando por Majadahonda, la Avenida de Concha Espina, Alcobendas y Leganés, entre otros. Ahora la marca china BYD aparca sus coches en dos nuevos establecimientos fortaleciendo su presencia en la Comunidad de Madrid y acercándose precisamente, sin ser ese uno de sus objetivos concretos, a la comunidad china.

Las dos nuevas ubicaciones de esta compañía serán General Ricardos, 144, en Carabanchel, y Cistierna, 2 - nave 10, en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada. El primero queda muy cerca de otro de sus concesionarios, en Calle de Nicolás Morales, 3. El nuevo queda, de hecho, un poco más cerca de Usera. El segundo acaba de abrir sus puertas en uno de los hubs empresariales chinos más importantes de Europa.

Pese a situar estas aperturas en una zona vinculada a la población china BYD deja claro que su estrategia en Madrid no se centra en atender exclusivamente a la comunidad china, sino en acercar sus vehículos a toda la población.

Coches para todos

Así lo asegura Íñigo Trasmonte, director de Comunicación de BYD, en declaraciones a Madrid Total: "No trabajamos para una comunidad en particular; hemos venido a España a vender coches a todo el mundo. Aunque el cliente chino pueda sentirse orgulloso de conducir una marca de su país, nuestro enfoque no es atender nichos de mercado, sino acercar nuestros vehículos a todos".

"Si bien en determinadas zonas hay una comunidad empresarial de origen chino, nuestro objetivo es atender a todas las personas en España, sin distinción de nacionalidad", explica en referencia a Cobo Calleja y su elección.

BYD Seal en BYD Cobo Calleja.

Por eso, del polígono de Fuenlabrada valoran más el hecho de que se trate de "un centro empresarial relevante" que la nacionalidad de los trabajadores y potenciales clientes de la zona: "En ese hub no vendemos exclusivamente a clientes de origen chino; se trata de un punto de venta accesible para empresarios y clientes de todas las procedencias".

BYD pretende ofrecer su tecnología y movilidad eléctrica a quien busque esa fórmula. En la misma línea, defienden, van sus precios: "No somos una marca de lujo, sino que pretendemos atender a todo el mundo".

Expansión por la región

Según Trasmonte intentan abarcar la alta densidad de población de Madrid porque "a un cliente de Leganés no le puedes decir que se vaya a Majadahonda y a uno de Majadahonda no puedes pedirle que se vaya a San Sebastián de los Reyes... ni a uno de Alcalá de Henares que se vaya a Carabanchel". "Necesitas estar cerca", asegura, defendiendo esta proximidad y el trato al cliente como una de las claves del éxito de su empresa.

La marca llegó a España a finales de marzo de 2023 y quieren llegar a los cien concesionarios en el país este 2025. Su crecimiento en el mundo ha llamado la atención de especialistas y clientes: vendió más de 4 millones de coches eléctricos e híbridos enchufables en 2024. Eso es un 41,3% más que en 2023 (874% en España), año en el que se convirtió la marca más vendida en China, un país con más de 1.400 millones de habitantes. El país asiático es considerado por Trasmonte "el principal polo de innovación y tecnología a nivel mundial".

Un dato que según el responsable de comunicación en España sorprende es que "el primer millón de coches se vendió en 13 años, mientras que el último se logró en dos meses". Actualmente están cerca de llegar al hito de 11 millones de coches vendidos.

Como empresa de tecnología cuentan con 30 años de historia, tratando de apostar por la innovación. Desde que presentaron en el Salón de Ginebra de 2008 el primer híbrido enchufable del mundo, la compañía ha apostado por desarrollar tecnologías propias –con lo que fabrica internamente más del 80% de los componentes de sus vehículos– para ofrecer equipamiento de serie sin sobreprecios innecesarios.

Esta capacidad de innovación le permite ofrecer coches enchufables, conocidos en España como "etiqueta cero", que combinan sostenibilidad, tecnología avanzada y una alta competitividad en precios, tal y como cuenta Trasmonte.

En mitad de esta una "tendencia imparable hacia la electromovilidad", con el mundo demandando los coches eco y enchufables, BYD se expande en Madrid. Lo hacen, como señala Trasmonte, teniendo "el producto adecuado en el momento adecuado" y sin cerrarse al público de su país de origen.