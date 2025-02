Almeida y el delegado se pelean por la okupación en Madrid: "Oculta" los datos reales frente al "hace politiqueo del malo"

La relación del Gobierno de España con el Ayuntamiento de Madrid tampoco mejorará este lunes. Después de más de tres horas de reunión del Consejo y la Junta Local de Seguridad de la capital, el delegado de Moncloa, Fran Martín, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, han vuelto a lanzarse acusaciones mutuas. Esta vez, sobre asuntos como VioGén, las reuniones por los puntos 'calientes' de la capital o por los datos sobre okupaciones.

Ambos se han reunido este lunes a primera hora en la Casa de la Villa. También han asistido representantes de los cuerpos que dependen del Gobierno central (Guardia Civil y Policía Nacional) y de la Policía Municipal, que cuelga del Consistorio madrileño. Los encuentros sirven para repasar la situación de la seguridad en la capital.

En la rueda de prensa posterior a la Junta, Francisco Martín ha criticado que el alcalde haya "despachado con un significativo desprecio la propuesta de colaboración del Gobierno de España" en "cuestiones concretas". Respecto a las okupaciones, el representante gubernamental ha recordado que en 2024 se produjo "un descenso muy importante (de más del 40%)" de este tipo de denuncias.

Martín asegura que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan con "intensidad máxima" y "empatía total" con "cada una de las personas que sufre el drama de la okupación". Sin embargo, ha cargado contra que se genere "alarma social" con este asunto y se haga "politiqueo del malo".

Hace unos días, el propio delegado informó de que el número de okupaciones pasó de 2.500 en 2023 a las 1.300 el año pasado.

El alcalde de Madrid, visiblemente enfadado tras la reunión, ha respondido con dureza: "No pueden ocultar las cifras". "El delegado del Gobierno, cuando habla de la ocupación, solo habla de una parte, que es la ocupación ilegal, la ocupación delictiva" y que se "le olvida el problema de la inquiokupación" (aquellos inquilinos que comienzan pagando el alquiler y, después, dejan de hacerlo sin marcharse de la vivienda).

Reproches constantes

En poco han coincidido el delegado y el alcalde este lunes. Así se concluye de sus posteriores declaraciones a los medios de comunicación. Francisco Martín ha reprochado al alcalde de la capital que "desprecie y no recoja el guante" a la petición de "más colaboración". "Ante esta solicitud, he recibido una reacción en la que algunos se han sentido ofendidos, tildándola de mitin político. Es una gran irresponsabilidad, y ha vuelto a rechazar el guante", ha valorado.

"Además, (Almeida) se ha sorprendido mucho y ha despachado con un significativo desprecio a la propuesta de colaboración que el Gobierno de España tendía", ha apuntado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Entre otras cosas, le ha pedido al regidor que responda ya a la renovación solicitada del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). El delegado ha aseverado que desde la Secretaría de Estado están a la espera de que el Ayuntamiento les respondan a su propuesta, que confía y desea "que se pueda concretar esa renovación lo antes posible".

Almeida, por su parte, cree que Martín solo busca "rédito político" a costa de VioGén porque, el hecho de que esté caducado, no causa "perjuicio" alguno en las mujeres registradas en el sistema. Además, ha dicho que es Cibeles la que espera la contestación de la Secretaría de Estado de Seguridad, a la que sí envió el 6 de febrero el borrador del convenio VioGén.

Fuentes de la Delegación han explicado a Europa Press que el Ayuntamiento mandó modificaciones al borrador, por lo que la pelota estaría ahora en el tejado del Consistorio.

Ayuntamiento y Delegación sí que están de acuerdo en que Madrid es una ciudad segura y que hay que lograr que lo sea aún más. Sin embargo, el primer edil popular ha tildado de "mitin político" la intervención de Martín en la Junta, "algo que no le había sucedido nunca como alcalde". "He venido a escuchar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a la Policía Municipal, no un mitin del delegado...", ha señalado.