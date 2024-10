Ni Moncloa ni Chamartín: el exclusivo barrio de Madrid donde vive Marina Rivers, entre los más ricos

Las redes sociales se han convertido en un espacio que forma parte de nuestras vidas de manera inherente a nosotros. Aunque no seamos grandes aficionados, la mayoría de personas que tenemos en nuestro entorno sí lo son. Por ello, todos terminamos formando parte de un universo en el que hay una serie de personajes que brillan con luz propia: son los conocidos influencers.

Estas personas, que acumulan millones y millones de seguidores en todo el mundo, están presentes en todos los espacios de nuestra vida, no sólo en las propias redes sociales. Han dado el salto a los periódicos, a las revistas, al universo de la publicidad e incluso a los programas de televisión. Por ello, es fácil que les veamos rodeados de actores de cine, de presentadores de televisión, de deportistas, de cantantes y de cualquier tipo celebridad.

Aunque el fenómeno influencer y el mundo de los creadores de contenido es una tendencia global, España cuenta con algunos de los rostros más reconocidos del momento en todo el planeta. Uno de ellos podría ser el de Georgina Rodríguez. O incluso el de Ibai Llanos. O más puramente en el universo influencer tenemos a Lola Lolita o Aida Doménech.

Sin embargo, una persona que ha conseguido escalar puestos en este escalafón en los últimos años ha sido Marina Riverss, una influencer española que se ha convertido en uno de los rostros más conocido de nuestro país. Gracias a ello ha conseguido dar el salto a los programas más importantes de la televisión nacional como es el caso de Masterchef Celebrity, donde la influencer muestra sus dotes culinarias junto a personajes como la actriz Hiba Abouk, el cantante Pitingo o la política Cristina Cifuentes.

Esta española, natural del madrileño municipio de Coslada, ha dado un giro a su vida en los últimos meses, ya que su éxito ha sido exponencial. Gracias a superar los 2 millones de seguidores en Instagram y los 7 millones en TikTok se ha consagrado como una de las influencers con mayor tirón de la actualidad, lo que le ha permitido aumentar notablemente sus ganancias económicas. Gracias a ello, ahora luce un coche de alta gama y su primera vivienda en propiedad, una lujosa casa en el centro de Madrid.

Así es la lujosa casa de Marina Riverss en el centro de Madrid

En los últimos meses y años, Marina Riverss se ha consolidado como una de las influencers más importantes de panorama nacional. Gracias a ello, se ha consolidado en una cómoda posición económica. Sin embargo, aunque su día a día pase entre vídeos, contenidos publicitarios y programas de televisión, lo cierto es que esta creadora de contenido madrileña no ha descuidado otros aspectos de su vida personal.

Por ello, siempre ha intentado compaginar esta vorágine con sus estudios de Derecho y Económicas, ya que Marina no ha querido descuidar tampoco su formación académica. Se define como una persona muy inquieta y sus múltiples proyectos así lo demuestran. Para ejemplo está su pódcast, uno de los puntos en los que más hincapié está haciendo en estos momentos.

Sin embargo, Marina no sólo ha crecido en el aspecto más personal, sino también en el material. Y es que una de sus adquisiciones más recientes fue un coche de alta gama para sus desplazamientos. Aunque también ha dado uno de los pasos más importantes de su vida al convertirse en propietaria su primera vivienda, una espectacular casa de obra que adquirió hace unos meses.

Así lo anunció a través de su cuenta oficial de Instagram, donde poco a poco ha ido mostrando partes de su nueva residencia tras mudarse de su Coslada natal, donde residía junto a sus padres. Un éxito que ha celebrado de manera considerable y que se ha labrado gracias a su actitud "ahorradora".

Su nueva morada es el ejemplo perfecto de una casa moderna, marcada por el estilo de decoración sencilla y muy funcional. Además, hay predominancia de los colores claros y de la madera en toda la casa. Unas influencias que ha incorporado la propia Marina, quien se declara "una loca" de la decoración.

"Qué afortunada me siento y qué privilegiada, la ilusión de toda mi vida ha sido ser una mujer independiente y poder pagármelo todo sola. Y estoy tan feliz. A la vez me recuerdo todos los días el privilegio que tengo y cómo la realidad de los jóvenes en nuestro país es muy diferente. Tengo muchísima suerte, pero también estoy orgullosa de mí, nadie me ha regalado nada, todo lo que he conseguido ha sido con mucha suerte y con mi esfuerzo, mi constancia y mi ilusión".

Estas eran sus palabras en el momento de anunciar que por fin se mudaba a su nueva casa en el centro de Madrid, una casa que sería de su propiedad fruto de su enorme éxito y esfuerzo. Además, esta nueva residencia ha sido amueblada a partir de varias colaboraciones con marcas de muebles, las cuales le han facilitado conseguir el resultado de estos sueños.

Por ello, la zona de la terraza está ordenada con muebles de Sklum de tonos madera y gris oscuro y cuenta con una parte para tomar el sol y relajarse y otra para comer o cenar. Para decorar esta área tiene varias plantas que dan un toque verde a todo el espacio y una gran sensación de frescor.

Otro de los espacios más importantes de la casa es la cocina, en la cual apuesta por un estilo más tradicional que en el resto de la residencia, pero respetando la estética general, aunque con tonos grises aún más oscuros. Tiene unos taburetes de madera altos para el momento del desayuno o la merienda y la mayoría de electrodomésticos están escondidos, ganando en espacio y sintonía visual.

Por último, una de las zonas preferidas de la casa de Marina Riverss es su dormitorio, decorado también con muchos detalles de madera, y que cuenta con una gran cama con un cabecero en blanco roto que va a conjunto con la alfombra. Dispone también de una pequeña cómoda y los armarios empotrados de la zona del vestidor. Siempre apostando por la sencillez y la funcionalidad para ganar espacio.

Cierran esta espectacular casa un salón donde predominan los tonos blancos con distintas estanterías en las que ha colocado multitud de elementos decorativos y otra estancia dedicada a un despacho. En ella cuenta con una pequeña mesa, también en la misma tonalidad, y una silla de madera con un respaldo de rejilla.