Atención, Alianza Rebelde: estas serán las calles y plazas de Madrid que los soldados imperiales tomarán el sábado

El sábado 19 de octubre, las tropas del Imperio Galáctico de Star Wars aterrizarán en las calles del centro de Madrid. Pero, tranquilos, no se trata de un ataque sorpresa a la Alianza Rebelde, sino de una acción benéfica en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Esta misión especial, organizada por la '501st Legion', un colectivo internacional de aficionados de la saga, promete ser todo un espectáculo en favor de una causa noble.

La XIV edición del evento conocido como 'Training Day' se espera que reúna a unos 500 participantes vestidos de soldados imperiales, oficiales del Imperio y otros personajes icónicos de la galaxia muy, muy lejana. Cuidado, porque los informes de nuestros exploradores indican que el mismísimo Darth Vader, primer Ejecutor del Imperio Galáctico, estará presente, liderando las fuerzas imperiales y sus stormtroopers. Esta exhibición de poder demuestra que no se ha de subestimar el poder del Lado Oscuro.

Con el apoyo de la Junta Municipal del distrito Centro, los organizadores estiman que hasta 60.000 personas asistirán a este desfile que recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Comunicado urgente para la Alianza

Si eres un aliado que quiere presenciar el paso de las tropas del Imperio, un rebelde que quiere enfrentarse a ellas, o simplemente un curioso que no quiere perderse el evento, el desfile arrancará a las 18:00 horas desde el Centro Deportivo Municipal de la Cebada, en la plazuela de Lina Morgan.

Desde ahí, las fuerzas imperiales marcharán por calle Toledo, cruzarán la plaza de la Villa, la calle Mayor, y rodearán el Palacio Real. Su trayecto incluirá también la calle Arenal, hasta la famosa Puerta del Sol.

Que la fuerza os acompañe, rebeldes, si planeáis ver el desfile en algún punto de la ruta, porque será un despliegue digno del Imperio. El desfile culminará alrededor de las 20:00 horas, cuando las tropas regresen a su punto de partida.

Los seguidores de la saga podrán disfrutar de las icónicas bandas sonoras de Star Wars interpretadas por bandas sinfónicas tanto en el arranque como en la conclusión del desfile, lo que garantizará un ambiente digno de la mejor de las películas.

Una fuerza solidaria

El principal objetivo de este desfile, además de celebrar el amor por Star Wars, es recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer. Si bien el Imperio puede generar miedo, que es "el camino hacia el Lado Oscuro", como diría Yoda, aquí la autocracia dirigida por Palpatine sólo traerá solidaridad y entretenimiento.

Según explicó Carlos Segura, concejal del distrito Centro, durante la presentación del evento que tuvo lugar en la Red de San Luis, la junta municipal "aporta su granito de arena" en esta iniciativa.

Además, la Casa de la Panadería, ubicada en la Plaza Mayor, acogerá una exposición relacionada con el universo de Star Wars del 14 al 19 de octubre, como parte de los actos benéficos.

La '501st Legion' conocida por recrear a los soldados del Imperio, cuenta con más de 14.400 miembros activos en 69 países. En España, la sección conocida como 'Spanish Garrison', que celebra este año su 20 aniversario, cuenta con más de 750 miembros, todos comprometidos con causas solidarias.

Plan de movilidad

Rebeldes, tomad nota para evitar el caos galáctico. Dada la magnitud del evento y la gran afluencia de público que se espera, el Ayuntamiento de Madrid ha recomendado utilizar el transporte público para asistir al desfile. El tráfico rodado en el centro de la ciudad se verá afectado entre las 18:00 y las 20:00 horas, especialmente en las inmediaciones de las calles Toledo, Bailén, y la Puerta del Sol.

Algunas líneas de autobuses de EMT Madrid formarán alianza con los cazas imperiales. Las líneas 002, 3, 17, 18, 23, 31, 35, 50, 60, 65, 148, M1 y M3 modificarán sus rutas durante el transcurso del evento. Además, se prevé que los accesos a los aparcamientos de Ramales, plaza de Oriente y plaza Mayor sufran cortes puntuales. Tanto la web del Ayuntamiento como la de EMT Madrid ofrecerán información detallada sobre las modificaciones en el plan de movilidad.

Este despliegue no solo movilizará a los fans de Star Wars, sino que también permitirá que la solidaridad sea la auténtica protagonista en las calles de Madrid. "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes", como diría Yoda. Así que, rebeldes y simpatizantes, no lo dudéis y acudid a este evento para apoyar la lucha contra el cáncer.