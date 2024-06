Este es el próximo festivo en Madrid con el que hacer un puente de 4 días: ideal para una escapada

Los madrileños ya comienzan a planificar sus próximas escapadas y actividades de ocio, con la vista puesta en el próximo festivo que se avecina. Este año, la Comunidad de Madrid cuenta en su calendario laboral con un total de 14 días no laborables, incluyendo los dos establecidos por los ayuntamientos, y entre ellos se encuentra una fecha especialmente esperada.

La gran pregunta para muchos es cuándo podrán disfrutar de un puente con varios días libres para relajarse o viajar. La respuesta llega con el próximo festivo de Santiago Apóstol, que caerá en jueves, ofreciendo una excelente oportunidad para extender el descanso si se hace puente. Permitirá a los residentes de la capital tomarse un respiro y disfrutar de actividades de ocio y tiempo libre.

Se celebrará el 25 de julio, en pleno verano, y permitirá a los madrileños disfrutar de un largo fin de semana si deciden (y pueden) tomarse libre el viernes 26 de julio. Así, sumando el fin de semana, podrán disfrutar de un total de cuatro días de descanso consecutivos, ideales para realizar viajes o escapadas.

Si se engloba dentro de unas vacaciones mayores, ese jueves no contará como día vacacional, lo que ayuda a poder descansar en otro momento del año. Es por tanto un festivo a tener muy en consideración.

Este puente largo brinda una oportunidad perfecta para aquellos que deseen desconectar y aprovechar el verano al máximo. Ya sea visitando destinos dentro de España o disfrutando de unas mini vacaciones dentro en el extranjero, las agencias de viajes y operadores turísticos ya están anticipando un aumento en las reservas para este período, ofreciendo paquetes especiales y promociones.

Otros días festivos este 2024

El 25 de julio será el octavo festivo del año, lo que significa que ya habrán pasado más de la mitad de los festivos del calendario en 2024. A continuación, te ofrecemos un listado de los próximos días festivos en Madrid para lo que queda del año 2024:

25 de julio (jueves): Santiago Apóstol

15 de agosto (jueves): Asunción de la Virgen

12 de octubre (sábado): Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (viernes): Todos los Santos

9 de noviembre (sábado): Nuestra Señora de La Almudena (patrona de la ciudad)

6 de diciembre (viernes): Día de la Constitución Española

25 de diciembre (miércoles): Natividad del Señor

Con estos días festivos en mente, los madrileños pueden empezar a planificar sus descansos y escapadas, aprovechando al máximo las oportunidades que ofrece el calendario de 2024.

Cómo aprovechar el puente

Si se opta por permanecer en Madrid, la región, conocida por su vibrante vida urbana y rica oferta cultural, ve este día como una excelente ocasión para que tanto locales como visitantes exploren la ciudad y sus alrededores. Es una oportunidad ideal para visitar museos, parques, y participar en eventos especiales que se organizan en estas fechas.

Algunos planes recomendados pueden ser visitar la playa de Oasiz, redescubrir el Templo de Debod, disfrutar los cines de verano de Madrid o vivir una de las ya míticas Noches del Botánico.

Calendario laboral Madrid 2024.

Proceso para elegir festivos

Cada año los días no laborables se regulan según el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, y corresponde al Consejo de Gobierno la competencia para fijar el calendario de festivos no laborables, que no puede superar los 14 al año.

Asimismo, antes de su aprobación, esta cuestión se somete a consulta a los grupos parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid, además de otras entidades e instituciones económicas y sociales más representativas de la región.