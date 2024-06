Borja Villacís, el taxista ultra que se juntó con 'Niño Skin' y acabó tiroteado: "No era mal chico, pero sí muy borrico"

"Era noble, pero no inteligente... No tenía maldad". Con estas palabras resume una fuente consultada por EL ESPAÑOL la figura de Borja Villacís, fallecido el martes tras recibir varios disparos en una posible emboscada. Vinculado a los Ultras Sur y al grupo neonazi Outlaw Madrid, Borja era hermano de Begoña Villacís, ex vicealcaldesa de Madrid y exdirigente de Ciudadanos en la capital.

Además de ser próximo al conocido neonazi madrileño Antonio Menéndez 'El Niño Skin', la víctima trabajaba en los últimos tiempos como taxista, según han confirmado diversas fuentes a este periódico. Pese a que uno de los testimonios recabados afirma que Borja Villacís no era "mal chico", también lo dibuja como un tipo "muy borrico". WhatsApp Image 2024-06-04 at 17.34.05 El crimen ocurrió sobre las 12:30 horas en la carretera de Fuencarral-El Pardo, cerca del barrio de Montecarmelo. Al parecer, un BMW X2 abordó a otro vehículo, uno de los pasajeros sacó un arma y segó la vida de Borja. Al llegar a la escena del suceso, los sanitarios no pudieron salvarle la vida. Horas más tarde, la Policía detuvo a una mujer como presunta autora. Todavía se buscan a otros dos sospechosos por su posible relación con el tiroteo: el hijo de la arrestada y una tercera persona. Todos acudieron cargados con todo tipo de escopetas para resolver una pelea que había sido previamente acordada con Borja Villacís, según explican fuentes conocedoras del trágico desenlace. [Borja Villacís murió en una emboscada: "Quedaron para pegarse; Kevin y su madre iban armados hasta arriba"] El pasado delictivo del hermano de Villacís salió a relucir tras el asesinato. Histórico miembro de los Ultras Sur -los hinchas radicales del Real Madrid-, en su historial acumulaba delitos por lesiones, daños y desórdenes públicos, entre otros. Hace dos décadas fue arrestado por apalear a un joven en Moncloa. También había sido condenado a seis meses de prisión por agredir a dos hombres que defendieron a una chica. El ultra había lanzado insultos racistas a la mujer en el Metro. Villacís estaba imputado, además, en una causa por narcotráfico y blanqueo de capitales a gran escala en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Vinculado a Outlaw y taxista Borja no era el único miembro de su familia que formó parte de los Ultras Sur. Su hermano mayor perteneció en el pasado al grupo radical, aunque terminó desvinculándose de la organización. El fallecido rondaba ya la cuarentena y hace décadas que estaba relacionado a los Ultras Sur. De hecho, Borja era una persona próxima a Menéndez, un ex aficionado del Atlético de Madrid que acabó controlando a los radicales del Real Madrid. El ascenso al poder del 'El Niño Skin' se produjo tras la guerra civil que enfrentó a los Ultras Sur en 2013. Menéndez lideraba a la facción joven y se rebeló contra los históricos dirigentes de la formación, José Luis Ochaíta y Álvaro Cadenas, que llevaban a los mandos desde la fundación del grupo. 'El Niño' canalizó la disputa a través de Outlaw Madrid. En diciembre de aquel año, el nombre de Menéndez trascendió en los medios de comunicación como líder absoluto de los Ultras Sur. El nombre de la nueva hermandad, Outlaw (fuera de la ley), era un homenaje a los Hammerskin, según explicó entonces el periodista y escritor Antonio Salas en el diario El Mundo. [Outlaw, el grupo del 'Niño Skin' al que estuvo vinculado Borja Villacís: "Formado por Ultras Sur y gente de la noche"] A esta última agrupación neonazi se la ha considerado como una de las más peligrosas del mundo. Surgió en Estados Unidos y en España tenía una 'sucursal'. Pero los Hammerskin fueron declarados ilegales en nuestro país en 2009. Por eso, muchos de los miembros de los Ultras Sur que pertenecían a los Hammerskin acabaron bajo el paraguas de Outlaw Madrid. Un conjunto de personas sostiene una pancarta de Outlaw Madrid. Cedida Además de "hacerse con negocios de droga", una de las citadas fuentes confirma que Outlaw se conformó con miembros de los hinchas radicales del Real Madrid y "gente de la noche". A día de hoy, la hermandad mantiene un perfil más bajo y "menos político", agregan. En la foto a la que ha tenido acceso este periódico aparece Borja Villacís haciendo un saludo fascista, vestido con pantalones largos de color beige y una camiseta oscura con un estampado de Outlaw. Es la persona que se encuentra a la izquierda de la fotografía. Junto a él, aparece otro grupo de personas que sostiene igualmente una pancarta negra con el nombre de Outlaw Madrid.