Pozuelo busca a Iago, desaparecido tras mandar tres enigmáticos mensajes: "No me vais a volver a ver"

La localidad de Pozuelo de Alarcón sigue en vilo después de que, este jueves, haya desaparecido su vecino Iago. El joven, de 19 años, se fue de su casa familiar después de enviar tres "enigmáticos" mensajes de texto y, desde entonces, nada se sabe de él.

Su familia ha iniciado una campaña para conocer el paradero del joven en colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Mientras, en las redes sociales, movilizan a todos sus amigos para conocer el paradero del joven que, tras salir de fiesta el miércoles por la noche, pasó por casa y se marchó.

Fue durante la madrugada del jueves, cuando envió tres enigmáticos mensajes a tres personas "muy concretas", según ha especificado sus progenitores en un programa de televisión.

En ellos, Iago mandaba mensajes "muy raros" en los que se le veía "muy afectado y en estado de shock". Una situación que, además, se complementa con los testimonios de algunos amigos recogidos por Antena 3 que explican que Iago había amenazado con "irse de casa sin decir nada".

"Chicos, me tengo que ir, por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver", decía el joven en esos enigmáticos mensajes que recibieron tres de sus conocidos.

Al ser la mañana del 28 de diciembre, muchos pensaron que era una broma. De hecho, su padre, David, aclaraba el mismo jueves que lo ocurrido a Iago "no era ninguna broma". "Estamos en la Comisaría de Pozuelo", explicaba mirando a cámara.

Según han relatado sus padres, el joven salió de casa con abrigo, "algo de dinero", el DNI y el abono transporte, pero que se dejó el móvil en una caja en casa.

"Entendemos que se ha ido, pero no tenemos ninguna pista, sus amigos tampoco saben nada más, no le ha contado nada a nadie", aseguraba su padre durante la mañana del viernes.

Además, los padres del joven, visiblemente afectados, han lanzado un mensaje al chico implorándole que vuelva a casa. "Iago, vente ya a casa. Te queremos un montón. Todo el mundo quiere que vuelvas, estuvimos buscándote por el Barrio de las Cañas y el Monte de El Pilar hasta las tres de la mañana. Te pedimos que vuelvas, por favor, te queremos".

Es, precisamente, la cuenta de Instagram de su propio hijo la que está usando el padre de Iago, el músico David Negrón, para comunicarse con sus amigos.

En ella, ha compartido varios vídeos para recopilar "alguna pista" sobre el paradero de Iago y va dando información conforme pasan las horas.

La familia ha llamado a todos los hospitales y no se ha registrado a ninguna persona con la descripción del joven Iago ni tampoco se ha producido ningún suceso en el que se hubiera podido ver envuelto, según le han confirmado desde fuentes oficiales.

Desde las redes sociales la desaparición se ha vuelto viral, ya que sus padres son muy conocidos entre guionistas y periodistas y algunos colaboradores de Atresmedia.

Tal ha sido la revolución que infinidad de caras conocidas no han dudo en compartir la imagen de Iago pidiendo ayuda e información para dar con su paradero. Tamara Falcó, Ana Boyer, Carla Barber, Amelia Bono, Laura Matamoros o Lydia Bosch han sido solo algunos de los famosos que han querido aportar su granito de arena.

