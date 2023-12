Mario, el camarero que compró el último décimo del Gordo en su restaurante: "Aquí seguiré dando el callo"

Mario compró este jueves por la tarde el último décimo de Lotería de Navidad que quedaba por vender en su restaurante. "Lo cogí ayer antes de que se lo llevara la administradora", afirma este trabajador de La Buena Boca, en Montecarmelo (Madrid). La administradora es Rocío Arias; el número, el 88.008. Este viernes, a poco después de las 13 horas, Mario ha saltado de alegría. Ese último décimo es del Gordo.

"Lo compré sobre las ocho y media de la tarde", cuenta Mario, de 20 años, todavía en éxtasis por el premio. Le han tocado 400.000 euros, de los que se quedará cerca de 328.000 tras el paso de Hacienda.

"Aquí seguiré currando, dando el callo. Esto no es dinero como para dejar de trabajar. Siempre hay que trabajar", afirma el joven, nacido en una familia humilde de El Pardo. "No somos gente de dinero. Esto es para la familia y para un futuro más próspero. Algún capricho, sí. Pero poco".

El doble de suerte le ha caído a Raquel. El doble, porque compró dos décimos. Esta joven mujer fue madre en marzo de su primera hija, Ángela. ¿Quién iba a pensar que las primeras navidades con su hija iban a celebrarse con 800.000 euros más en la cuenta corriente? "Mi marido decía que nos iba a tocar, y yo le decía que no, que es imposible", asegura. "Pues mira". La maternidad es mucho más llevadera así.

"Siempre vengo aquí a la Boca. Había que comprar Lotería aquí", prosigue. "Todavía no sé qué voy a hacer con el premio. ¡Es que no me ha dado tiempo a pensarlo!", y se echa a reír. El ambiente era festivo a las puertas de este restaurante de Montecarmelo. Ha corrido el champán, se ha cantado, se ha bailado y, cómo no, se ha salido en televisión.

Raquel y su hija Ángela, en el restaurante La Buena Boca. Jaime Susanna

Las series vendidas en La Buena Boca procedían del puesto de Loterías de Rocío Arias, la mujer que ha regado de millones el Barrio del Pilar. La administración, próxima a La Vaguada, ha repartido 200 millones de euros al vender 50 series de el Gordo.

También se ha vendido en el número 16 de la calle Arenal; en el número 11 de la calle Santa Bárbara; en el número 13 de la calle Narváez; y en el número 5 de la calle Alberto Palacios.

Las administraciones situadas en el número 18 de la calle Quintana, en el número 68 de la calle Gaztambide, en el 74 de la calle Emilio Ferrari y en el número 93 de la calle Toledo también han vendido este número.

Varios municipios han sido agraciados con el Gordo como Aranjuez, Las Rozas, Alcalá de Henares, Getafe, Móstoles, Parla, San Fernando de Henares, Tres Cantos y San Lorenzo de El Escorial. También se ha vendido un décimo en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

Los premios se comenzarán a abonar la tarde de este 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 22 de marzo de 2024.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.902 puntos de venta de la red comercial de Loterías. El premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Por su parte, los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y CaixaBank.

