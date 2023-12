Joaquín Monroy, el lotero del intercambiador de Moncloa ha vendido décimos de tres quintos premios

La popular administración La Chulapa de Moncloa, situada en el intercambiador de Moncloa, ha vendido tres décimos de quintos premios de la Lotería. Joaquín Monroy, el lotero de esta administración, vendió el año pasado el Gordo. Por el momento, la Chulapa ha premiado los números 45.353, 88.979 y el 92.023.

Entre enero y octubre de este año, Monroy repartió 15 premios mayores de Lotería. Por este puesto pasan en torno a 1.100 personas diarias. Todo esto ha hecho que Monroy fuera galardonado este año como el Mejor Lotero de 2023.

Este puesto de Loterías fue inaugurado el 15 de octubre de 2012 por el padre del actual propietario. "Lo montó mi padre con un socio y luego se pelearon. Y yo, como había estudiado Administración de Empresas y mi padre se iba a jubilar dije que me quería hacer cargo de ella. Mi hermano no quiso. Me interesa todo lo que tenga que ver con los negocios", confesó recientemente Monroy en una entrevista con Madrid Total.

"En la Lotería de Navidad hay 13 premios. Voy a dar uno seguro. Confío en que más. Pero uno, seguro", dijo en octubre. De momento, se está cumpliendo.

Doña Manolita

El número 88.979, agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 60.000 euros a la serie, ha recaído en Doña Manolita y ha llevado un pequeño pellizco a varios municipios madrileños.

El número 88.979, cantado a las 10:09 horas en el tercer alambre de la tercera tabla, ha repartido un pellizco por varias localidades madrileñas, entre ellas Villanueva del Pardillo, Collado Villalba, Getafe, Alcalá de Henares, Parla, El Álamo, Buitrago de Lozoya, Paracuellos del Jarama, Móstoles, Cubas de la Sagra, Griñón, Parla y Pozuelo.

La icónica Doña Manolita, administración situada en el número 22 de la calle del Carmen de Madrid y una de las que más vende durante todo el año, ha vendido una serie. También se han vendido dos series en la tradicional administración situada en el número 16 de la calle Arenal.

Otras oficias de Loterías y Apuestas del Estado de la capital que han vendido este quinto premio han sido las situadas en el número 300 de la Avenida de la Albufera, en la carrera de San Jerónimo número 5 y en el número 174 de la calle Camino Viejo del Leganés.

