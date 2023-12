Oleada de robos en El Cañaveral, el barrio sin comisaría de Policía: "Nos roban a plena luz del día"

Los vecinos de El Cañaveral no pueden más. El barrio no tiene centro de salud, colegios e institutos públicos, bibliotecas, centro de mayores, semáforos, instalaciones deportivas, tren ni metro. Pero lo que tampoco tiene es comisaria de Policía, algo que sería muy necesario, pues en las últimas semanas están sufriendo una oleada de robos.

El pasado lunes 13 de noviembre dos comercios ubicados en la Avenida Miguel Delibes sufrieron robos cuyo objetivo era obtener la recaudación diaria. A través de un video difundido por Telemadrid, se podía ver a uno de los delincuentes vaciando la caja de uno de los bares y otro a golpes con una de las máquinas recreativas.

"Hemos pedido a los vecinos que pasen a la Delegación de Participación Ciudadana de San Blas todas las denuncias por robos, así sabremos cuántas se han producido, pero este es uno de los muchos temas preocupantes", cuenta Heliodoro Martínez, presidente de Asociación de Vecinos El Cañaveral Avanza (AVECA), que cuenta con más de 12.500 empadronados.

El presidente de AVECA narra a Madrid Total que "a pesar de que la Policía tiene en cuenta las estadísticas de robos, nos han dicho muchas veces que El Cañaveral no es un barrio que se pueda considerar peligroso. La verdad es que no hay una sensación de inseguridad en las calles, pues no se producen robos directamente a las personas".

Al preguntar por este tema, Helio cuenta que los ladrones "entran en trasteros o garajes y rompen los cristales de los coches para coger lo que haya dentro". Además, este vecino comenta que un aspecto llamativo de estos robos es que "se producen a plena luz del día, pues aquí en El Cañaveral, muchas viviendas están rodeadas por parcelas de tierra sin construir, por eso los ladrones lo tienen muy fácil para escapar casi sin ser vistos".

Helio señala que "en este sentido, uno de los grandes problemas de El Cañaveral es que es un barrio 'encapsulado' entre la M-45 y la R-3, por tanto, cualquier servicio se tiene que buscar fuera de esta 'cápsula', incluyendo la policía".

Helio concluye afirmando que "hay una verdadera dejadez de las instituciones con este barrio, aunque, al menos, a la vista de esta última oleada de robos, estamos viendo más presencia policial, algo es algo".

Atascos en El Cañaveral

Otro problema que afecta a los vecinos son los atascos diarios a los que tienen que hacer frente para ir al centro sanitario, a trabajar o al médico. El hecho de que en este barrio del distrito de Vicálvaro no haya metro ni tren, obliga a sus vecinos a coger el coche casi para todo.

Es por eso que, el Ayuntamiento de Madrid, en su proyecto de Presupuestos municipales para la capital en 2024, ha decidido dedicar una partida exclusiva para inventar atajar ese problema.

Concretamente, el equipo de José Luis Martínez Almeida invertirá 120.000 euros en la instalación de semáforos. No se concreta dónde se instalarán estos semáforos y cuál es el periodo de tiempo que se plantea para ello, pero es un paso adelante para este desarrollo.

Hay que recordar que en el Cañaveral no hay un sólo semáforo y que, en el último año y medio, la Policía Municipal ha intervenido en más de una veintena de siniestros, entre los que hay contabilizado algún accidente mortal.

Aunque el Cañaveral dependa directamente del Ayuntamiento de Madrid, la dotación de servicios, como un centro de salud o un centro educativo, dependen directamente de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, según el proyecto de presupuestos regional, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha invertido ni en un nuevo instituto, ni en un centro de salud, ni ha cambiado en su idea de que llegue el Metro. Todo esto obliga a los vecinos a seguir dependiendo de su coche particular para todo.

M-45

En estos últimos meses, Almeida también se ha mostrado "dispuesto" a solucionar los problemas de movilidad que se producen, especialmente a primeras horas de la mañana, en las salidas de El Cañaveral hacia el centro de la capital a través de la M-45.

"Nosotros estamos dispuestos a participar en cualquier solución y en cualquier proceso de diálogo que permita solucionar los problemas de movilidad que hay ahora mismo en El Cañaveral", señaló el regidor.

El Ayuntamiento de Madrid prevé abrir dos accesos más a la M-45 desde El Cañaveral y apunta al "pequeño conflicto" abierto con el Consistorio de Coslada en la conexión de una de las salidas, según trasladó el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Esta no es la primera vez que el problema del acceso a la M-45 sale a la luz. Los vecinos llevan años denunciando la falta de esta infraestructura que prevé estar operativa en unas semanas.

Aun así, esta infraestructura no va a solucionar todos los problemas porque, según han confirmado a Madrid Total desde la Asociación de Vecinos, "solo van a abrir los accesos a la calle Miguel Delibes en este plazo. El de la rotonda que conecta con Coslada no se sabe, puesto que están negociando 2 municipios".

Precisamente, hace unas semanas se reunió el alcalde de Coslada (PSOE), Ángel Viveros, con Martínez Almeida para tratar este punto, puesto que muchos vecinos del Cañaveral provienen de Coslada y tienen a sus familias allí.

En esa reunión, el Ayuntamiento anunció la puesta en marcha de una línea de autobús que conecta El Cañaveral con Coslada, además de un autobús nocturno.

Precisamente, el autobús va a ser la única solución para mejorar la movilidad de esta zona, por lo menos en lo que se refiere al transporte público. La región ha dado por cerrada la opción de que llegue el Metro y apuestan por un autobús rápido, igual que el que ya funciona en Valdebebas.

