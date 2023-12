El alcalde que cree que todos los políticos deben "servir y servir" tras dejar el Ejército para "mejorar" Navalafuente

Eugenio Alcalá se alistó en el Ejército de Tierra con tan solo 18 años. Una vocación temprana marcada por una forma de entender la vida que, ahora, eleva hasta el ayuntamiento de un pequeño pueblo de menos de 2.000 habitantes: Navalafuente, en la Comunidad de Madrid.

Y no es que Alcalá levante a sus vecinos con toque de diana o hagan maniobras en la plaza del pueblo. El lema del Ejército de Tierra "servir y servir" que le llevó a alistarse, es el mismo que, ahora, le lleva a no parar de pensar en mejoras para su municipio.

Él cree que esa "vocación de servicio público" que aprendió en el Ejército ahora lo ha llevado hasta la casa consistorial con la esperanza de que sus vecinos le recuerden como alguien que hizo un "servicio público real" durante sus cuatro años con el bastón de mando.

"El motivo principal es el servicio a los demás, que es lo que también se vive en las Fuerzas Armadas. Al final es otra forma de servir", reconoce Alcalá. Porque, al final, para él este mensaje debería convertirse en el lema diario de muchos políticos:"Servir para servir".

Uno de los grandes retos que Alcalá tiene por delante es acabar con la despoblación que, como en muchos municipios de la Sierra Norte, se ceba con estas localidades. De momento, las cifras no van mal. Según los datos de la Estrategia contra la Despoblación de la Comunidad, este municipio ha aumentado desde 2018 un 13% su población.

Alcalá no es nativo de la zona. De hecho, llegó por casualidad, pero se siente uno más. Llegó a la localidad por una de las dos razones por las que cualquier persona se muda: el trabajo. El amor (que es la segunda más recurrente) es lo que ha sentido por esta localidad a la que, ahora, dedica el 100% de sus energías.

El alcalde durante su servicio militar. Cedida

Entre sus objetivos a corto o medio plazo está la mejora del transporte y de los servicios básicos a nivel colegios, centro de salud… Y la mejora de las instalaciones públicas en general.

También quiere mejorar la actual regulación del tráfico local, algunos de los edificios públicos propios (como la casita de niños, el colegio y el polideportivo) y crear una policía local.

Para incrementar el atractivo del municipio para las familias, el alcalde del Partido Popular tiene muchos planes entre los que están mejorar las actividades deportivas y culturales y poner en marcha una asociación para familias con niños con necesidades especiales.

En este municipio, la Comunidad de Madrid ha invertido casi 1,4 millones de euros con cargo al Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26 para seguir poniendo en marcha herramientas o medidas que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades de todos los vecinos.

Todas estas ideas que han puesto en marcha desde el municipio han salido del programa de campaña del alcalde y su equipo. A su juicio, eso es parte de su éxito, que constituyeron sus propuestas de las pasadas elecciones del 28-M escuchando a los vecinos.

"Confiamos en que todo lo que llevamos en el programa lo podemos llevar a cabo. Desde la limpieza de la calle hasta la mejora el entorno para, por ejemplo, poder pasear con orgullo por las calles", asegura.

Los problemas

Como en casi toda España, Navalafuente no se libra de un problema que se extiende por el país: la vivienda. Tras la pandemia, este pueblo de la Sierra Norte es el segundo que más ha crecido en habitantes de toda la región.

Si en 2018 contaban con 1.397 habitantes censados, a fecha de 2022 asciende a 1.574.

¿El problema? "No tenemos o no podemos ofrecer la demanda que pide toda la gente que quiere venir a vivir al municipio porque no hay espacio donde seguir construyendo vivienda".

El municipio desde el aire.

¿Lo bueno? El pueblo se ha llenado de vida y todos esos nuevos vecinos que han llegado a Navalafuente huyendo de las grandes ciudades, llenan las calles y el casco urbano durante los fines de semana.

Turismo

Para el que quiera conocer Navalafuente, aunque no sea para quedarse a vivir, les puede interesar su cercanía a grandes núcleos urbanos y que está junto a un Parque Natural.

El nombre del municipio proviene de ser una zona donde antiguamente había gran cantidad de agua que era aprovechada por pastores y ganaderos para llevar a refrescarse y pastar a sus animales.

Como elementos más 'históricos', tiene una iglesia del siglo XIV y varias casonas que atesoran años de historia. Desde el siglo XIX la principal ocupación de la población ha sido agropecuaria con la producción de trigo, cebada, centeno y legumbres.

Un molino harinero, junto con la fabricación de pan y vino, son la única actividad industrial existente. También hay que destacar la existencia de varias canteras de cal en su término municipal.

