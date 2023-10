La militante que denunció por violación al diputado del PSOE es la misma que acusa de abusos a un exconcejal

La exmilitante del PSOE que denunció por violación a un diputado de la formación es la misma que acusa de abusos sexuales a un exconcejal del partido, que irá a juicio y se enfrenta a un año y medio de cárcel.

Así lo ha podido saber EL ESPAÑOL, después de que el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid haya archivado la investigación contra el diputado madrileño Javier Guardiola, a la que la joven denunció por agresión sexual.

Del contenido del auto que archiva la investigación se desprende que la exmilitante también denunció por abusos sexuales en noviembre de 2021 a Chema Dávila, que era concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y fue expulsado del partido poco después, a raíz de estos hechos. La Fiscalía solicita para el antiguo edil una pena de 18 meses de cárcel.

En la mencionada resolución se recoge el testimonio de los tres testigos que declararon ante el Juzgado de Instrucción número 32. Uno de ellos señaló que la denunciante le manifestó su temor porque su acusación fuese invalidada al ya haber denunciado previamente hechos similares contra otro dirigente del PSOE madrileño.

"Estaba preocupada por si Chema podía contar lo de Javier a raíz de la denuncia formulada contra él [contra Dávila] el día 18 de noviembre de 2021", relata el auto, recogiendo la declaración de uno de los testigos, que, al igual que el otro, es militante de Juventudes Socialistas de Madrid.

El tercero de los testigos fue una experta en violencia de género, que animó a la joven a denunciar lo ocurrido entre ella y Javier Guardiola, al considerarlo una violación. Al ser interrogada en el Juzgado, con obligación de decir la verdad, esta profesional narró que la denunciante le contó "el episodio con Chema Dávila", recoge el auto.

Según relata la juez en dicha resolución, "en la documentación aportada por la denunciante, tanto médica como psicológica, en ninguna de ellas aparece reflejo de los hechos ahora denunciados [contra Guardiola]; sí de los abusos denunciados en noviembre de 2021 [contra Dávila]".

La magistrada Rosa María Freire reprocha, de hecho, que "la paciente nunca relató la existencia de la agresión sexual que ahora imputa a Javier Guardiola a sus médicos, psicólogos o psiquiatras hasta febrero o marzo de 2023, tras hablar con la experta en violencia de género".

La resolución también revela que la joven sufre bipolaridad. Pese a ello, ha abandonado y retomado el tratamiento "de vez en cuando". La joven era —ya no lo es— militante del PSOE y de Juventudes Socialistas de Madrid, organización que encabezó Javier Guardiola, que ahora es diputado en la Asamblea de Madrid y portavoz de juventud de la formación.

"El testimonio de la denunciante no resulta sólido ni convincente para sostener la apertura de un procedimiento penal contra el denunciado", indicó la juez en su auto, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL.

"Su testimonio no sólo presenta lagunas inexplicables a la vista de los dictámenes médicos y médico-forenses, que le aprecian plena integridad de sus funciones cognitivas y volitivas en el momento de los hechos, sino que entra en contradicciones con los propios testigos de referencia", añade la resolución. Al no haber quedado "debidamente justificada la perpetración del delito", la juez optó por cerrar el caso y no elevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el único órgano que podría citar como investigado a Guardiola, que está aforado al ser un diputado autonómico.

"La denunciante refiere en varias ocasiones que no le dio importancia a lo sucedido [con el diputado del PSOE de Madrid] hasta hablar con la experta. Desconocemos si es de carácter influenciable o si su larga evolución como paciente [desde 2009] afectada de un trastorno depresivo mayor grave y trastorno bipolar, con altas y bajas, y el seguimiento desigual del tratamiento pautado por psiquiatras, puede alterar su memoria de lo que le va sucediendo y configura la realidad y sus recuerdos de acuerdo con su entorno de amistades o personas de influencia, pero esto no puede servir de base sólida, firme y seria de un procedimiento penal por unos hechos graves contra el denunciado", expuso la juez instructora.

Su decisión no es firme y tanto la defensa de la joven como la Fiscalía aún pueden presentar un recurso en contra. Fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL señalan que, por el momento, ninguna de las partes lo ha hecho.

Por otro lado, Chema Dávila sí se sentará en el banquillo por los supuestos tocamientos denunciados por la joven. El juicio aún no tiene fecha. En el momento de los hechos, el acusado no era concejal del consistorio de la capital, pero sí era secretario general del PSOE de Madrid Centro.

"Denuncia falsa"

En conversación con este diario, el abogado de Guardiola sostuvo que los hechos denunciados contra su cliente —puestos por la joven en conocimiento de la Policía año y medio después de cuando habrían sucedido— no eran reales y estaban narrados "de forma absolutamente inconcreta".

De hecho, el letrado Antonio Tapia apuntó a un posible "fuego amigo" dentro de las Juventudes, entre el sector afín a Guardiola y el opuesto a él.

"El hecho concreto es inventado, no hubo contacto sexual", declaró, tajante, el abogado del político a este periódico. "En política no todo vale... Es una denuncia que está ligada a tiempos e intereses políticos", indicó, antes de tachar la denuncia de "falsa".

El atestado policial recoge que la exmilitante socialista aseguró que el 4 de septiembre de 2021 —fecha en la que sitúa los hechos denunciados— había ingerido, "de golpe, nueve pastillas". Por ello, tuvo que acudir a Urgencias y, después, debido a su estado, se quedó a dormir en casa del diputado.

Al narrar lo ocurrido a la experta en violencia de género, la joven le relata que "con Javier pasaron cositas". Y la profesional le habría advertido que "esas cositas son una violación".

Sigue los temas que te interesan