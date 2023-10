Activistas propalestinos tiñen de rojo la Cibeles para protestar por los bombardeos en Gaza

Activistas propalestinos han teñido este miércoles la fuente de Cibeles de rojo -igual que Moisés las aguas del Nilo, según la tradición bíblica- para protestar por el conflicto que mantiene al mundo en vilo desde el pasado 7 de octubre. Cientos de personas se manifestaron en los alrededores de la embajada de Israel en Madrid para pedir el cese de los bombardeos sobre la Franja de Gaza y la población civil.

La Policía está en jaque y mantiene reforzada la seguridad en esta embajada, así como en las pocas sinagogas que hay en la capital, con un amplio despliegue. El nivel de alerta antiterrorista no ha subido de nivel 4, el segundo más alto y vigente desde hace años. El nivel más alto implicaría desplegar al ejército.

En el dispositivo policial hubo cacheos e identificaciones. En la protesta gritaron consignas en favor del pueblo palestino y el cese de las hostilidades en la Franja de Gaza tras el ataque de Hamás.

Pocas horas más tarde, el agua de tres emblemáticas fuentes madrileñas se tiñó de rojo sangre, en señal de protesta por el bombardeo de un hospital en Gaza que ha provocado numerosos muertos y cuya autoría todavía se debate. Desde que se inició este conflicto, cerca de 2.000 personas han muerto en la Franja de Gaza y cientos de miles se han desplazado hacia el sur.

Por esto, los activistas enrojecieron las aguas de Cibeles, Neptuno y República Argentina -la famosa fuente de los delfines-, muy cercana a la embajada israelí, según ha adelantado El Salto y ha corroborado Telemadrid. El gesto tiene especial simbolismo religioso: es una de las plagas que mandó dios a Egipto por no liberar al pueblo judío, según el Antiguo Testamento.

"Militantes de Madrid en favor del pueblo palestino reivindicamos la acción y hacemos un llamamiento a la solidaridad para con Palestina y su lucha, además de denunciar cualquier posible equidistancia en este asunto", señalan los autores de la acción a El Salto.

En este sentido, añaden: "Pensamos que querer equiparar en modo alguno las acciones que lleva a cabo una superpotencia militar financiada y armada con el capital de Occidente, como lo es Israel, contra un pueblo que lucha sin apenas medios, como es Palestina, no puede ser un mayor ejercicio de cinismo".

"No puede llamarse autodefensa a un genocidio calculado. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. No es una guerra, es un genocidio. Sin justicia para Palestina no habrá paz".

El agua de estas fuentes ha sido cambiada durante la noche por el Ayuntamiento de Madrid y a primera hora de este jueves ya no había ni rastro de la acción de los activistas.

