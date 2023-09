Guerra al grafiti: cinco detenidos por causar 20.000€ en daños a trenes de Cercanías y Metro de Madrid

Agentes de Policía Nacional han detenido a cinco grafiteros por causar daños valorados en unos 20.000 euros en trenes de Cercanías y metros de la Comunidad de Madrid.

Las pesquisas comenzaron cuando dos compañías ferroviarias denunciaron tres hechos ocurridos a mediados del pasado mes de agosto. Según fuentes policiales, los grafiteros realizaban las pintadas aprovechando las paradas de los trenes o utilizando el método del palancazo, el cual consiste en accionar la palanca del freno de emergencia de los convoyes.

En otras ocasiones incluso llegaban a introducirse en los propios vagones, forzando las puertas de acceso para entrar en las instalaciones y de esta forma realizar sus pintadas.

No obstante, los cinco individuos fueron identificados, lo que llevó a sus detenciones, pasando a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de tres delitos de daños.

Cruzada contra el grafiti

Estas últimas detenciones no son las únicas que se han producido recientemente en Madrid. Hace unos pocos días, el 11 de septiembre, el Ayuntamiento de Alcobendas ha multado con 7.000 euros a un grafitero por realizar más de 200 firmas en las fachadas del municipio.

Esto se produce tras un largo proceso de investigación, ya que la Policía Local del municipio madrileño llevaba tiempo siguiendo la pista de este individuo. Junto a la sanción principal, también se han propuesto multas para otras personas, según ha informado el canal Telemadrid.

Estas pesquisas se llevan a cabo gracias a que el cuerpo de policía cuenta con un archivo fotográfico de los grafitis pintados a lo largo de esta localidad. De esta forma, pueden identificar tanto patrones de actuación como a los propios grafiteros.

El principal multado fue pillado in fraganti por la policía de Alcobendas, que encontró su firma en 200 espacios públicos de la localidad. Las sanciones son de 600 euros para quienes solo han pillado una vez, no obstante, escalan con la frecuencia y la magnitud de impacto de los grafitis. Las multas incluyen también las tareas de limpieza, que cuestan al municipio entre 400 y 5.000 euros cada una.

La noticia ha generado división de opiniones entre los vecinos consultados por el citado canal de televisión. "Muy poco me parece", afirma un vecino indignado. "No respetan casas, no respetan escaparates, no respetan nada".

