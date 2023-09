La banda madrileña Ska-P también sufre la DANA: "Hemos perdido un dineral en material"

A menos de una semana de partir a tocar a Galicia, la mítica banda madrileña Ska-P sufrió este lunes un revés inesperado. La DANA que ha azotado el suroeste de la Comunidad de Madrid y el norte de la provincia de Toledo, arrampló con el almacén donde guardaban amplificadores, mesas, instrumentos... Miles de euros en material cubiertos de lodo.

"Trabajamos con un amigo de Toledo que tiene una empresa se llama Producciones Múltiple. Él es el que se ha llevado la peor parte", explica Eduardo Pérez, manager de la banda, en conversación telefónica con este periódico. "El desbordamiento del río ha arrasado con su nave. Se lo llevó todo: equipos, hierros, mesas de sonido. Todo. Un 20% del material de la nave ha desaparecido, un 60% está inservible y el otro 20% se está intentando arreglar".

"En el caso de Ska-P todo lo que es el sistema de microfonía, de mesas, de backline, amplificadores, guitarras... Todo. Hemos podido restaurar alguna cosa. Para venir aquí a Galicia hemos tenido que alquilar mucho material y comprar otra parte. Pues eso, un desastre".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @pulpulskap

El grupo ha compartido en sus redes sociales imágenes del estado de su material. "Son dantescas", afirma Pérez. "El daño económico de Ska-P no lo sé, pero el de la empresa me han dicho que está por encima de los tres millones de euros. Nosotros hemos perdido un dineral en material también, pero no lo tenemos cuantificado".

Hace "muchos años" que Ska-P trabaja con Producciones Múltiple y cuenta con ellos para sus giras. "Nos pone los vehículos para llevar el material y los conductores. El dueño de la empresa era el técnico de la gira de Ska-P y claro, no puede venir ahora a Galicia". Por eso no se andan con medias tintas a la hora de calificar el suceso: "Estamos jodidos".

¿Y quién paga el pato? "Tendremos que apechugar porque somos terceros que tenemos el material ahí de paso. Nos hacen el favor de dejar ahí el material. Lo de los seguros, pues ya sabes cómo va. Ya te lo diré cuando pasen tres años. Todo no te lo van a pagar".

Con todo, parece que algunos miembros se lo han tomado con humor. "¡Aparece material entre el barro! ¿Rock and roll?", ha publicado el bajista de la banda, Julio Sánchez, en su perfil de Facebook.

El grupo no ha cancelado su agenda y este sábado actuará en el Festival Revenidas, en Vilaxoán (Pontevedra). "No queríamos dar el concierto, pero por no dejar tirado al festival hemos tirado para adelante. No es la situación idónea, pero no podíamos dejarlo".

Así pues, los asistentes al festival podrán disfrutar de himnos imperecederos como El vals del obrero, Cannabis o Intifada, pese a que sus autores se han visto obligados a rescatar del barro sus instrumentos.

