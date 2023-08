Los dos helados más prohibidos de Madrid: con alcohol y con cannabis

Helado de cannabis y chocolate de The Cannabis Gelato. Tomás Estévez

Comer lo prohibido en Madrid ya es posible. En estas fechas de calor extremo, los madrileños y los turistas que se pasan por la capital buscan formas de paliar las altas temperaturas de las horas centrales del día. Una buena forma de luchar contra el sofocante calor es con los helados, pero que sean diferentes.

La gente ya está acostumbrada en las heladerías a encontrarse con decenas de sabores diferentes a elegir. Pero, ¿y si existiesen otras que juegan en sus recetas con sabores 'prohibidos'? El verano es una buena época para descubrir cosas nuevas, ¿qué tal aventurarse a probar helados con cannabis o alcohol?

En el centro de Madrid se pueden encontrar estos refrescantes y novedosos postres en dos establecimientos especializados: The Cannabis Gelato y The Cocktail Ice Society.

The Cannabis Gelato

Esta curiosa heladería está situada en el número 33 de la Calle Carretas, entre la Puerta del Sol y Jacinto Benavente. The Cannabis Gelato vende sus helados elaborados al estilo italiano con (como indica su nombre) cannabis.

No hay nada de que alarmarse, ya que estos postres son perfectamente legales al no contener THC, que es la sustancia que crea los efectos psicotrópicos y la adicción. En su lugar, los helados contienen CBD, un componente del cannabis que no tiene ningún efecto ni psicoactivo ni narcótico, pero sí múltiples efectos positivos para aliviar el dolor y la inflamación, reducir la ansiedad y mejorar el sueño.

El local lleva abierto desde el 19 de mayo y vende 12 sabores distintos de helado, cinco de ellos sin lactosa. "El más solicitado por los clientes es el de sabor a cannabis, principalmente por la curiosidad de los clientes al ver el sitio", explica la dependienta de la heladería a Madrid Total.

La combinación perfecta y de las más comunes es una bola de chocolate y otra de cannabis, ambos sabores muy logrados. La tarrina tiene un gusto a hierba rebajado, y su mezcla con el helado de chocolate le da el toque de dulzor necesario.

Los precios se dividen en función del número de bolas, y lo mínimo son dos. La tarrina y el cucurucho de dos cuestan 4,9 euros y los de tres 6,9.

Tienda de productos con CBD en The Cannabis Gelato. Tomás Estévez

El local está dividido en dos partes, siendo la primera la heladería y la segunda una tienda de venta de productos relacionados con el cannabis. En esta se venden todo tipo de objetos con CBD, desde cosméticos y alimentos hasta lubricantes para relaciones sexuales.

The Cannabis Gelato abre todos los días de la semana, desde las once de la mañana hasta la una de la noche.

The Cocktail Ice Society

Ubicado en el número 6 de la Calle Espíritu Santo, cerca de la parada de metro de Tribunal, The Cocktail Ice Society vende tarrinas de helado hechas a partir de famosos cócteles, mezclando sus sabores con la característica textura de estos postres. El local es tan elegante que se asemeja más a una boutique de lujo que a una heladería tradicional.

Pese a ser un negocio bastante nuevo, apenas lleva un mes abierto, cuenta con bastante clientela gracias a las redes sociales. El helado de daiquiri mango, el de tequila pomelo o el de mimosa son algunos de los sabores más populares en esta heladería, aunque vende 14 sabores diferentes, dos de ellos sin alcohol. El local cuenta incluso con un helado basado en un coctel inventado, el Runing Gang, por Manuel Madrid, uno de los propietarios, según apunta él mismo.

Helados de The Cocktail Ice Society. The Cocktail Ice Society

Estos refrescantes helados se sirven en dos formatos de tarrina, una de 150 gramos y otra bastante más grande de 500 gramos, que tienen un precio de 6 y 16 euros respectivamente.

En cuanto a la graduación alcohólica, estos postres no cuentan con la misma potencia que sus versiones bebidas, teniendo el que más, el de pistacho y orujo, 4,2 grados de alcohol. Manuel explica que esta menor cantidad de alcohol es para "balancear los sabores", pero que "con la tarrina grande, notas el efecto".

Mostrador de The Cocktail Ice Society. The Cocktail Ice Society

El local no solo sirve sus helados caseros a pie de calle, sino que también oferta sus refrescantes postres en servicios de catering para eventos y a domicilio. The Cocktail Ice Society está abierto todos los días de la semana, desde las cinco y media de la tarde hasta la media noche.

