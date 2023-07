Abre una nueva tienda de CBD, el cannabis legal en España que no coloca, en el centro de Valladolid

El negocio del cannabidiol, comúnmente conocido CBD es legal en muchos países, y ente ellos está España. Se trata de uno de los cannabinoides que contiene la planta Cannabis Sativa y no es psicoactivo, o lo que es lo mismo, no coloca ni tampoco provoca dependencia ni puede producir alteración de la conciencia. Se puede usar contra el insomnio, la ansiedad o dolores crónicos y para otras muchas cosas.

Luis Carlos Romero Sánchez es un vallisoletano de 42 primaveras que ha trabajado durante más de 20 años como comercial. También ha sido delegado o jefe de equipo en varias empresas, es amante del surf, la natación o el taichí, incluso practica taichí y capoeira y se ha lanzado a la aventura de abrir una tienda en la que el cáñamo es el protagonista.

Lo hizo el pasado viernes, 14 de julio y se ha instalado en la calle Platería de Valladolid, muy cerca de la Iglesia de La Vera Cruz. Lo hace bajo el paraguas de la franquicia ‘Le Chanvrier Français’ para ofrecer todo tipo de aceites, cosméticos, infusiones y productos varios a sus clientes en la ciudad del Pisuerga.

“El cáñamo no está en su lugar”

“Me considero una persona dinámica y extrovertida a la que le gustan los retos. La gente dice que me preocupo mucho por el bienestar de los demás y que me gusta sacar siempre el lado positivo y los valores buenos de toda la gente que me rodea”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León Luis Carlos Romero Sánchez.

Este vallisoletano afirma que ha abierto esta tienda porque “el cáñamo no está en su lugar”. Nos confiesa que el primer contacto con ‘Le Chanvrier Français’ se produjo el 20 de abril de 2023 para lanzarse a la piscina en esta nueva aventura.

Afirma que trabaja con CBD, que "atendiendo a los estudios ayuda a la relajación y a la ansiedad" también con CBG para "los dolores y la recuperación" y, por último, "con CBN para los beneficios del sueño".

“Me puse manos a la obra. Conseguimos este local en la calle Platería en el mes de mayo y desde entonces, durante ese mes y también los de junio y julio, me he dedicado a acondicionar el espacio con una inversión que ha sido grande hasta poder abrir el negocio”, asegura nuestro protagonista.

La tienda en calle Platería recién inaugurada

Una marca reconocida en Francia y múltiples productos

Un local de 23 metros que da para mucho y que aumenta el número de tiendas con las que cuenta Le Chanvrier Français. Una marca que nacerá durante la pandemia del coronavirus en París y que cuenta ya con 23 tiendas en la capital francesa donde es la marca líder dentro de este peculiar y curioso sector.

“Nosotros vendemos muchos productos que están realizados con CBD. Aceites, resinas, cosmética francesa. También serum o cremas de día y de noche. Trabajamos con elementos orgánicos como la manteca de Karité o el aceite de Jojoba y conseguimos un gran efecto de suavidad, de hidratación y de efecto antienvejecimiento. Conseguimos texturas muy espumosas para hidrata la piel gracias a la unión de estos ingredientes cien por cien naturales con el CBD”, añade Luis Carlos.

Cremas, bálsamos para frío y calor para deportistas, líquidos para vapear, tés, aceites CBD para animales e incluso bombones. Son muchos los productos que el vallisoletano ofrece en su tienda para que el cliente elija el que quiera.

Con el objetivo y el deseo de abrir otra tienda en Palencia

“Miro al futuro con optimismo con esta apertura. Estoy convencido de que el negocio va a ir bien y con mucho trabajo lo vamos a sacar adelante. Espero que la gente confíe en mí. Mi objetivo pasa por conseguir abrir, dentro de un par de años, otra tienda en Palencia, la tierra de mi abuela. Voy a luchar por ello”, añade convencido nuestro entrevistado.

En breve veremos la publicidad de su negocio en los autobuses de Auvasa de la ciudad, nos confiesa mientras continúa trabajando con dureza, como exigen los comienzos de cualquier negocio, sea del tipo que sea y en el lugar que sea.

Luis Carlos comienza una aventura, con el CBD como protagonista, y con la ilusión para que todo vaya bien por montera.

