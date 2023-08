Los muñecos abrasados a 41 grados en Sol por unas monedas: "Es insoportable pero, ¿qué voy a hacer?"

El termómetro se acerca peligrosamente a los 40 grados la mañana de este martes en la Puerta del Sol. Según el refranero popular, Madrid tiene nueve meses de invierno y tres de infierno. Ahora los madrileños sufrimos las peores jornadas de la segunda parte de este refrán. En medio del mar de asfalto que es la céntrica plaza, dos valientes se disfrazan de personajes animados para ganarse unas monedas de los turistas bajo un sol abrasador.

Tras el disfraz de Chucky, el muñeco diabólico de la saga de terror con el mismo nombre, está Carlos, peruano de 50 años. "Llevo cuatro o cinco meses trabajando aquí", afirma. "El calor está insoportable, pero, ¿qué voy a hacer, hermano? Hay que trabajar, hay que tirar para adelante".

Cuenta que lleva seis años en España, a donde vino solo, dejando atrás a toda su familia. "Un día normal son unos 50 euros. Hay que buscarse la vida de alguna manera para poder sobrevivir. Estuve trabajando antes en la construcción, pero se me acabó. Como te digo, hay que buscarse la vida de alguna manera".

Carlos, peruano de 50 años, disfrazado de Chucky. Jaime Susanna

Solo un segundo muñeco humano recorre este martes la Puerta del Sol: Minnie, la ratoncita de Disney. Debajo de este disfraz se esconde una mujer india de mediana edad. "No hay trabajo, no hay dinero", se limita a decir, en un castellano muy pobre. La mujer busca resguardo a la sombra de una farola a la espera de que alguien le pida una foto y pueda pedir unas monedas a cambio.

Todo esto sucede mientras España sufre la peor ola de calor del verano. Casi todo el país está en alerta por elevadas temperaturas. El nivel de aviso será el máximo en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y, cómo no, Madrid. Se esperan 41 grados este miércoles en la capital.

La causa de este calor extremo se encuentra en la situación de estabilidad atmosférica, unida a la llegada de aire cálido y seco procedente del norte de África y de polvo en suspensión, según informa la AEMET.

La situación mejora ligeramente en el acceso al Retiro de la Puerta de Alcalá, donde Criss, ataviado con un disfraz de Mickey Mouse, intenta igualmente ganarse unas monedas. Pese al calor y lo monótono de su trabajo, este joven peruano se muestra con alegría cuando es abordado por este periodista.

Criss, peruano de 26 años, a las puertas del Retiro. Jaime Susanna

"Tengo recién cuatro meses aquí en Madrid. Aún mis papeles no están en regla, estoy con los trámites", explica el joven de 26 años, que aspira a volver a ejercer como peluquero, como hacía en Perú. "La verdad es que veo esto como algo divertido, sobre todo para los niños. Darle una alegría a los niños está bien".

Criss trabaja en este enclave desde el mes pasado después de probar suerte en el centro. "Trabajaba por Sol, pero los policías me botaron. Dijeron que si me volvían a ver me llevarán esposado. Horrible. Aquí estoy más tranquilo, la policía no me dice nada y me dejan trabajar. Todo okey".

Unos pocos metros dentro del parque, junto al estanque, un enorme oso de peluche permanece inmóvil a la espera de que algún transeúnte quiera hacerse una foto a cambio de una propina. Debajo está Esteban, que en los pocos minutos que dura la conversación no pierde el personaje y habla emulando la voz de un niño.

Tiene 20 años, es natural de Colombia y es tatuador. A través de la reja del disfraz se le puede ver pasándose una toallita por la cara cada pocos segundos y se oye que tiene dentro un ventilador. "El aire que trae es caliente", lamenta.

Jaime Susanna

Lleva siete meses en España, el mismo tiempo que ha pasado vestido de oso gigante de peluche en el parque. "Al día entre unos 15 o 20 euros". Y, lamentablemente, no todo el que se hace la foto deja dinero. "Hay de todo".

—¿Te puedo hacer una foto?

—¡Claro, claro! -exclama con voz infantil.

