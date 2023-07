Así actúan las bandas que roban casas en Madrid durante las vacaciones: las claves para evitarlo

Llega el verano y con él las ansiadas vacaciones que llevamos esperando todo el año. Cientos de miles de madrileños dejarán sus domicilios durante semanas para viajar, momento que los ladrones de casas aprovecharán para actuar.

Los robos en domicilios son algo muy habitual, y los grupos criminales dedicados a ellos se cuentan por decenas. Es por esto que Madrid Total ha hablado con un inspector de la Policía Nacional, el jefe del Grupo 11 de Robos de Madrid, para conocer algunas claves que ayudarán a proteger nuestro hogar.

“Una de las medidas que hay que tomar es revisar el bombillo de las puertas porque están obsoletos”, explica el inspector. “Muchas de las puertas que tenemos se remontan a cuándo se construyó el edificio. El constructor puso una puerta segura. Pero lo que te encuentras es que esa puerta, que tenía garantías en ese momento, se ha quedado obsoleta”.

Los enseres mostrados en la fotografía que abre este texto pueden abrir “gran parte” de las puertas que hay en nuestro país. “Son equipos de impresión y llaves de bumping. Esto lo suele utilizar mucho gente de Europa del este. Tienen conocimientos básicos de cerrajería, los suficientes para abrir puertas”, explica este policía. “Con esto pueden abrir gran parte de las puertas que hay en España porque la gente no actualiza su bombillo”.

“Es muy habitual ver grupos organizados de este tipo”, prosigue. “En muchos casos son grupos itinerantes que vienen de otros países como Alemania, Francia o Italia y van recorriendo toda Europa hasta que llegan a España”.

“Una vez aquí hacen la tournée. Permanecen un periodo de tiempo corto en cada ciudad para no ser localizados. A menudo se hospedan en apartamentos turísticos u hoteles y por eso nosotros tratamos de llevar control de ese tipo de lugares”.

Los objetivos más habituales son claros: dinero y joyas. En algunos casos, también aparatos tecnológicos. “Los aparatos de electrónica, en función del perfil del autor. Hay gente que, aún tratándose de delincuentes habituales, no están enraizados y no tienen la capacidad para dar salida a esos objetos. ¿Para qué te vas a llevar un ordenador si no se lo puedes vender a nadie?”

Respecto al tipo de viviendas preferidas por los ladrones, “no hay un factor que determine que una vivienda es más segura que la otra. Va en función de las medidas de seguridad que tenga y dónde se encuentre”. Es decir, que las posibilidades de que entren a robar en un piso o en un chalé son muy similares.

A menudo los ladrones hacen un recorrido por sus objetivos y utilizan señales de marcaje que les indican que la casa está deshabitada, como poner cinta o pegamento en la puerta y revisar si se ha roto al poco tiempo.

Hilos de pegamento colocados en puertas por ladrones. Policía Nacional

Por todo esto, la Policía da tres consejos clave para evitar sufrir un robo durante estas vacaciones: echar la llave, revisar (y actualizar, si fuera necesario) nuestra cerradura y reforzar la seguridad de los portales.

“Abrir una puerta de un portal es tan sencillo como hacer un resbalón, es decir, meter una tarjeta hacia arriba o hacia abajo. Y luego, en el interior, si tú no echas la cerradura de tu casa, da igual que tengas la cerradura más moderna y segura. Si no echas la llave van a acceder sin problemas. Es muy habitual que la gente no eche la llave”.

“Con esas medidas, ya estás reduciendo un 70% la posibilidad de robo. Que luego lo quieres reforzar con una cámara de seguridad o una alarma, perfecto”.

