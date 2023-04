Las 555 viviendas de la discordia en Móstoles: se harán en suelo público en un barrio sin centro de salud

Los vecinos del barrio de Manuela Malasaña, en Móstoles, se llevaron el pasado febrero una sorpresa inesperada, cuando vieron que en dos parcelas se proyectaba un enorme edificio de viviendas. Un total de 555 casas, en una altura de 17 plantas. El suelo de estas parcelas estaba destinado por el Ayuntamiento de la localidad para las dotaciones públicas que los vecinos llevan años reclamando.

“Llevo viviendo aquí desde el año 2011 y no hay ningún servicio público. No hay un centro cultural, no hay una biblioteca, no hay un polideportivo, no hay pistas de fútbol ni nada. No tenemos de nada”, se queja Mayte, una vecina afectada.

Por no tener, el PAU-4 de Móstoles no tiene tampoco centro de salud. En 2016, el Ayuntamiento de Móstoles cedió una parcela a la Comunidad de Madrid para la construcción del centro de atención primaria.

Hoy, siete años después, el barrio con unos 15.000 residentes, sigue sin contar con esta dotación básica. Los vecinos se sienten ninguneados por dos frentes: por su Ayuntamiento (en manos del PSOE en coalición con Podemos), y por la Comunidad de Madrid.

“Sacaron una licitación de las parcelas, un concurso público”, explica Arancha, portavoz de los vecinos. “Una para una residencia de mayores y otra para las viviendas”.

Cartel anunciando la nueva construcción en Móstoles. Cedida

Se presentó una sola empresa a las dos convocatorias y se las han asignado”. La constructora en cuestión es Avg Capital Management 2. “Las 555 viviendas se han cedido durante 75 años con un canon fijo, o sea, que no suben con el IPC. Y son VPPL [vivienda de protección pública de precio limitado]”.

"No hay parcelas"

“Ayer [por el viernes] nos reunimos con la concejala de Ayuntamiento de Móstoles y le llevamos un plano del barrio para ver si se podía modificar el proyecto. No están dispuestos a ningún tipo de negociación. Y, además de estas parcelas, hay otras licitándose para construcción de otra residencia”.

“Si sumamos estas parcelas a las que tiene asignada la Comunidad de Madrid, nos encontramos sobre el plano que no fueron capaces de decirme ni donde pueden poner una cancha de fútbol sala”, protesta Arancha que, de construirse el edificio de la discordia, lo tendrá enfrente de casa.

“El polideportivo que hay es privado. Hay un colegio público y se va a hacer una iglesia. No quedan parcelas para un centro cultural, ni para un polideportivo, ni para otro colegio… Para nada”.

Proyección de un posible centro de dotaciones públicas. Vecinos Unidos por el PAU4

A esta situación, hay que unirle el problema de circulación vial que aqueja a los vecinos. “Las salidas y entradas de circulación de coches en hora punta son una locura. Se forman unos atascos increíbles. ¿Y van a hacer más viviendas? Es que ni lo han tenido en cuenta”, protesta Mayte.

“En el ayuntamiento se están poniendo un poco nerviosos, porque están viendo que los vecinos estamos mosqueados”, asegura esta vecina. Y claro, tener a 15.000 vecinos enfadados a seis semanas de las municipales no es buena táctica electoral.

“Se espera que el PAU llegue a doblar la población”, prosigue Arancha. “Nosotros no pedimos tener dotaciones públicas ya de ya. No. Pedimos que se asigne una parcela a eso y que se hagan cuando se pueda. Pero no la hay. Ni ahora ni dentro de 30 años. Nos quedamos sin servicios. Es todo un despropósito”.

Los vecinos indignados han convocado una manifestación este domingo a las 12 horas, junto a la boca de metro de Manuela Malasaña, en protesta por la “mole de hormigón” que les va a privar de unos servicios presentes en cualquier otro barrio de Móstoles.

La alcaldesa, investigada

Además de este movimiento vecinal, Noelia Posse, la alcaldesa de la localidad, tiene un problema bastante mayor. La edil saltó el pasado marzo a la actualidad por la reapertura en la Audiencia Nacional del caso ITV.

Posse y siete de sus concejales están investigados por la presunta condonación fraudulenta de una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L.

Móstoles es una de las joyas de la corona del PSOE, el emblema del llamado Cinturón Rojo. Es la segunda ciudad más poblada de la región y la tercera de todo el centro peninsular. Perder este bastión socialista sería un jarro de agua fría para el PSOE en las municipales del 28 de mayo.

