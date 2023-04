Jorge Muntadas, el 'inquiokupa' "violento" que quiere ser alcalde de Fuente el Saz

Jorge Muntadas ha pasado por cuatro partidos políticos en tres provincias distintas. Estuvo en el PSOE, Ciudadanos y un pequeño grupo municipal en Piloña (Asturias). Ahora está en la carrera para ser alcalde de Fuente el Saz (Madrid) por la agrupación vecinal Juntos por Fuente el Saz. Además de este amplio currículum en la política local, Muntadas tiene en su historial haber vivido 21 meses de inquiokupa, es decir, inquilino convertido en okupa por no pagar el alquiler.

El concejal vivió de inquiokupa en una casa en Fuentelahiguera de Albatages (Guadalajara), un pueblo a 31 kilómetros de su lugar de trabajo. Concretamente, estuvo desde febrero de 2020 a noviembre de 2021. Allí pasó todo el estado de alarma y el temporal de Filomena.

Así lo afirma un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara al que ha tenido acceso Madrid Total. El tribunal decretó el desahucio de Muntadas por impago del alquiler y los suministros. Asimismo, le impuso una indemnización de casi 14.000 euros a la propietaria y un embargo de su cuenta bancaria.

Muntadas -padre de dos hijos y cobrando como concejal del Ayuntamiento de Fuente el Saz- no pagó ninguna mensualidad del alquiler, de 450 euros. El lanzamiento (término jurídico sinónimo de desahucio) se produjo en noviembre de 2021. En febrero de 2022, el juez le impuso la citada indemnización y un embargo a su cuenta bancaria.

Este periódico se ha puesto en contacto con la propietaria del inmueble, que ha declinado dar declaraciones y ha solicitado no ser nombrada en este reportaje.

Jorge Muntadas en una foto reciente cedida a un diario local.

Muntadas, en cambio, ha atendido la llamada de Madrid Total y ha negado la mayor en una conversación bastante subida de tono. Asegura que sí que pagaba el alquiler, pero que lo hacía "en negro, la única manera en que podía pagar".

"Yo me quería ir de esa casa. No estaba dada de alta en el registro y yo no me podía empadronar ahí", asegura el concejal, indignado. "Mi hijo pequeño nació en esa casa. Lo tuve que sacar yo, porque no podía acceder una ambulancia por el camino".

Asimismo, afirma que tiene una denuncia interpuesta contra la casera. "Ella me denunció porque yo la denuncié 15 días antes por allanamiento de morada". "Se presentó borracha en mi casa y se llevó 35 cajas mías". ¿Por qué entonces la denuncia por allanamiento no se ha resuelto y Muntadas sí que ha sido desahuciado? "Por un error de mi abogado en el procedimiento", asegura el concejal.

Hasta la fecha, Muntadas no ha facilitado a este periódico ninguna documentación o testimonio que corrobore su versión de los hechos, aunque asegura tener todo lo relatado perfectamente documentado.

Fuego amigo en Ciudadanos

Quienes le conocen de cerca le señalan como un tipo "agresivo" y "violento", que "usa a la gente y luego la tira". Así lo corroboran cuatro fuentes distintas consultadas por este periódico.

Siendo concejal del PSOE en la oposición, Muntadas intentó agredir a un concejal rival y agredió a un vecino que se puso en medio. Poco después de este episodio, recordado por muchos habitantes de la localidad, Muntadas abandonó el pueblo. Nuestro protagonista apareció al poco en Asturias.

En el año 2013 era portavoz de la Unión Piloñesa (Upil), un partido independiente del concejo de Piloña (Asturias). Poco tiempo después, las hemerotecas le sitúan en Ciudadanos, también en el Principado.

En 2015, Muntadas grabó una conversación que sirvió para destapar un presunto caso de tráfico de influencias y prevaricación del coordinador del Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Oviedo, Iván Prieto Fernández. Es decir, Muntadas disparó lo que en política se conoce como "fuego amigo".

Iván Prieto Fernández, el concejal de Ciudadanos denunciado por una grabación de Muntadas.

La denuncia, finalmente, fue archivada por la Justicia. Iván Prieto, el denunciado gracias a la grabación de Muntadas, se enfrentaría más tarde a acusaciones mucho más graves en el ámbito personal. Pero el partido naranja había perdido la confianza en Muntadas y terminó fuera de sus filas.

En los años posteriores, Muntadas estuvo como concejal del PSOE en Gárgoles de Abajo (Guadalajara). Según relatan fuentes del pleno de Fuente el Saz, la alcaldesa del municipio también terminó expulsando a Muntadas de la corporación municipal de Gárgoles. No están del todo claras las razones de esta expulsión y la alcaldesa del municipio no ha atendido las llamadas de este periódico.

Así pues, Muntadas aterrizó de nuevo en 2019 en el Ayuntamiento de Fuente el Saz. En las municipales de ese año, fue elegido como uno de los tres concejales del PSOE.

Estuvo en las filas socialistas hasta que la alcaldesa del municipio, María José Moñino (PP), lo intentó fichar como parte de la corporación municipal, en lo que algunos concejales han denunciado como un ejercicio de transfuguismo.

Ocurrió en enero de 2021. Por aquel entonces, Muntadas ya vivía de inquiokupa y era un secreto a voces en el Ayuntamiento. "La alcaldesa nos intentó meter a un criminal en la corporación municipal", denuncia un concejal consultado.

En junio de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), anuló el fichaje de Muntadas y de otra concejal de Ciudadanos por parte de la corporación municipal. La sentencia, a la que también ha podido acceder Madrid Total, declaró "parcialmente no ajustada a Derecho dicha resolución". Es decir, el TSJM prohibió que Muntadas pasase a formar parte de las filas populares en el Ayuntamiento.

Desde esa fecha, Muntadas es concejal "no adscrito" en el pleno y no cobra por su desempeño. Los últimos cinco meses que estuvo de inquiokupa no tenía fuentes de ingresos conocida.

¿Ayahuasca contra cocaína?

Desde principios de 2022, Muntadas ha encabezado las denuncias públicas contra Alberto Varela, un gurú de la ayahuasca que organiza sesiones con esta potente droga psicotrópica en una finca de Fuente el Saz.

Varios testimonios recogidos por el programa Equipo de investigación de La Sexta relataron cómo la organización de Varela funciona como una auténtica "secta", con "captación de menores" incluida. El propio Muntadas fue entrevistado por el programa.

Equipo de investigación también habló con una joven de 19 años que responde al nombre de Esther y que, según su madre, había sido captada por la secta de la ayahuasca.

Esther narró en el programa que estaba ahí por voluntad propia. Hay una parte del relato que no se vio en el programa, en el que Esther asegura que Muntadas le ofreció cocaína para salir de allí.

"Si quieres te subes al coche, nos metemos unas rayas, nos metemos una botella de ron…", le dijo Muntadas a la joven, según su propio testimonio, recogido en este vídeo.

Testimonio de Esther, narrando cómo Jorge Muntadas le ofreció cocaína.

Varios ediles ven la cruzada de Muntadas contra la ayahuasca como una forma de desviar la atención de sus propias andanzas. "Es muy listo", apuntan las fuentes consultadas. "Este señor sale del pleno durante unos minutos y cuando vuelve está envalentonado y subido", narra un miembro del pleno. "No lo podemos asegurar, pero todos imaginamos lo que hace en esos momentos".

"Si hay un corrupto, hay un corruptor"

La última gran polémica de Muntadas en Fuente el Saz gira en torno a un posible caso de corrupción del secretario del Ayuntamiento. "Utilizó al secretario del Ayuntamiento como topo para recoger información de manera ilícita sobre supuestos trámites ilegales", afirma una fuente consultada. "Buscaba escándalos que le beneficiaran políticamente".

Finalmente, cuando Muntadas consideró que ya no podía sacar más información del secretario, lo expuso en el pleno ante todos los concejales. El escándalo fue mayúsculo y el secretario del Ayuntamiento se vio obligado a dimitir por esta presunta prevaricación. "Donde hay un corrupto, hay un corruptor", resumen las fuentes consultadas.

Con todo, las acusaciones de Muntadas surtieron su efecto y han hecho caer al teniente de alcalde, Juan Pedro Sanz, que ya no se volverá a presentar en las listas del PP, pese a que su nombre sonaba con fuerza para suceder a la actual alcaldesa. Muntadas acusó a Sanz de licitar unas obras que él mismo estaba llevando a cabo en una finca del pueblo.

Actualmente, Muntadas se encuentra sumido en la carrera por gobernar este pueblo madrileño con una nueva agrupación propia: Juntos por Fuente el Saz. Los vecinos lo llaman coloquialmente "juntos por la pasta". Todavía no está constituido como partido, ya que la agrupación debe presentar 100 avales ante la Junta Electoral cuando este órgano convoque oficialmente los comicios.

Las fuentes consultadas no tienen dudas de que Muntadas conseguirá los 100 avales. En un municipio de algo más de 6.500 habitantes, no es ninguna locura. La duda ahora es otra. ¿Llegará Muntadas, de nuevo, a concejal? El 28 de mayo se despejará la duda.

