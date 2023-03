El aviso de los taxistas tras el kamikaze de la M-11: 200 euros de multa al pasajero que no lleve el cinturón

En el momento de entrar a un taxi, el pasajero suele saludar al conductor, indicar el destino y, si conoce el callejero, señalar la ruta. Entre los gestos que incluyen subirse a estos vehículos en Madrid, rara vez está abrocharse el cinturón de seguridad.

Esos fueron los pasos que, a todas luces, siguió Edoardo di Lorio cuando se subió a un taxi en Ifema la madrugada del pasado domingo. El promotor del festival Afterlife pudo olvidarse de atarse al asiento, y le costó la vida. En la M-11, a la altura de Hortaleza, su taxi se topó de frente con el Jeep Renegade de un joven de 18 años bebido y drogado que circulaba en dirección contraria.

Tras este fatídico accidente que ha dejado un muerto, un herido grave y otro leve (y encausado por esta temeridad), los taxistas han lanzado un aviso. La Policía Municipal de Madrid multa a los pasajeros que no llevan el cinturón.

El Jeep Renegado del kamikaze de la M-11, totalmente destrozado tras el siniestro. Emergencias Madrid

Así lo han advertido varios conductores a Madrid Total. “Me han parado en la 17 y han multado al pasajero por no llevar el cinturón de seguridad. Y mientras estaba allí, han parado a otro taxi y han comprobado si llevaba el cinturón el pasajero”, aseguró recientemente un conductor madrileño en un mensaje dirigido a sus compañeros de flota.

“Están parando a los taxis para multar a los pasajeros por el cinturón. Y me imagino que tiene que ver con el accidente del sábado por la noche [madrugada del domingo]”. La Policía Municipal de Madrid niega que haya una orden expresa de controlar a los pasajeros de los taxis y asegura que estos controles están enmarcados en la campaña de especial vigilancia que mantiene la Dirección General de Tráfico (DGT) esta semana.

La DGT está desarrollando hasta el próximo domingo 12 de marzo una nueva campaña de vigilancia y control centrada en el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil.

El objetivo fundamental de la misma es que todas las personas ocupantes de los vehículos, adultos o menores y viajen en el asiento que viajen, hagan uso del cinturón de seguridad o del adecuado sistema de retención infantil. Esta campaña, lógicamente, también engloba a la Policía Municipal de Madrid.

Multas y peligros

Muchos pasajeros desconocen que, igual que en un vehículo particular, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio en los servicios públicos como el taxi o los VTC. No usarlo acarrea una multa de 200 euros para el pasajero.

“Me parece muy importante que la gente se mentalice. Hay mucha gente muy idiota y muy egoísta. Me pregunta si se tiene que poner el cinturón ahí atrás. Yo siempre les digo que pueden hacer lo que quieran, pero que es recomendable por su propia seguridad”, asegura Nacho Castillo, el Peseto loco, portavoz de la Plataforma Caracol.

La parada de taxis de la estación de Chamartín-Clara Campoamor. Jaime Susanna

“Me preguntan: ‘¿Le pueden multar a usted por esto?’. Y yo les digo que no, que la multa sería para ellos. ‘Ah, pues entonces me lo pongo’... O sea, que si la multa fuese para mí, ¿me pueden dar por culo? Pues esto me ha pasado muchas veces, no una ni dos”.

“Les suelo decir: ‘Si no quiere ponerse el cinturón, por favor, póngase en el lado derecho. Si sale usted disparado desde el lado izquierdo me puede matar a mí’. Eso les deja helados, les cambia la mirada”.

"Mucha gente no se lo pone porque ven que no lo llevamos nosotros", explica Julio Sanz, presidente Federación Profesional del Taxi de Madrid. "Pero es que los taxistas estamos exentos en vías urbanas. En carretera no. Aún así, cada vez más compañeros se lo ponen. Desde la Federación siempre intentamos advertir de los peligros a los pasajeros".

142 muertos

Entre enero y octubre de 2022 (últimos datos disponibles), el Ayuntamiento tramitó 341 multas a pasajeros de vehículos que no llevaban el cinturón de seguridad. Las multas incluyen taxis, VTC y vehículos particulares.

La inmensa mayoría de las denuncias provienen de la Policía Municipal, siendo clara minoría las interpuestas por agentes de movilidad.

A pesar de que los datos demuestran que el cinturón es el dispositivo que más vidas salva en la carretera -reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente- aún hoy el 25% de los fallecidos en siniestros viales no lo lleva, según los datos de la DGT.

El año pasado en España fallecieron en vías interurbanas 142 personas que viajaban en turismo y furgoneta y que no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro.

