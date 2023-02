Milena murió asfixiada por su "sugar daddy" de 53 años mientras mantenían relaciones, según la jueza

La jueza que investiga la muerte de la joven Milena en Madrid prevé archivar la causa una vez que reciba los informes pendientes, ya que a falta de estos considera probado que murió a manos de un cliente que luego se suicidó, aunque la familia de la víctima recurrirá esta posibilidad para conocer toda la verdad.

En un auto fechado el pasado 6 de febrero, al que ha tenido acceso EFE, la titular del Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid rechaza una batería de diligencias que había solicitado la defensa de la familia de Milena Sánchez y autoriza a levantar el precinto del piso en el que primero fue encontrado el cadáver de Alfonso F.B.A. y dos días después de la joven, que era escort o acompañante de pago y según la investigación policial murió asfixiada por ese cliente.

Ante esta decisión, el actual letrado de la madre de Milena, Juan Manuel Medina, ha explicado a EFE recurrirá y que seguirán trabajando por "llegar a la verdad" y "cerrar todas las puertas" de una historia con "aristas".

La madre de Milena, que ejerce la acusación particular y asegura que "no parará hasta que se esclarezca todo", quiere que la investigación siga para descartar si realmente no hubo más personas implicadas y cómo actuó el presunto autor material de la muerte, un "sugar daddy" de 53 años que tenía en su casa un cuarto para prácticas sexuales.

En su auto reciente la magistrada deja claro que "no existe el más mínimo indicio ni duda razonable" de que Milena falleció el 22 de noviembre de 2022 en el domicilio de Alfonso F. B.A. "por asfixia, cuando se encontraba sola con él en dicha vivienda, apuntando todos los datos de que se dispone de que dicho proceso asfíctico se produjo en el transcurso de la práctica de relaciones sexuales".

Los informes pendientes

Recuerda la jueza que la Fiscalía pidió que sobreseyera la causa, y avanza que "aunque todo apunta a que dicha decisión vaya a ser la que ponga fin al presente procedimiento", no va a hacerlo aún porque tiene que recibir la totalidad de los informes pendientes, principalmente el informe definitivo de la autopsia.

La magistrada considera innecesarias diligencias como tomar más testimonios y recabar más muestras en el piso del suceso, oponiéndose también a que se identifique a un hombre que según la acusación habló en redes sociales de la muerte de la joven antes de que se produjera, ya que ésto "no puede considerarse cierto".

El auto relata cómo la joven de 20 años ejercía de escort en una empresa y también a través de una aplicación, a través de la que quedaba con un cliente conocido como "Fofi", de 53 años, y con el que el 22 de noviembre de 2022 Milena quedó para ir unos baños árabes en el centro de la capital y luego a sus piso, en la calle Fray Luis de León.

Allí el hombre tenía una habitación donde llevaba a cabo prácticas sexuales que incluían actos como atar a las jóvenes, asfixiarlas momentáneamente o simular que estaban muertas, según los relatos recabados por la Policía e incluidos en el auto.

El día de los hechos la joven murió asfixiada por el hombre, que dejó el cuerpo en una habitación cerrada con candado, se fue y quedó con otra escort a la que contó que se quería suicidar debido a sus problemas mentales.

El día 24 se suicidó y su cuerpo fue encontrado el día 26, tras lo que la Policía, que inicialmente no tenía orden judicial para registrar la vivienda, encontró el cuerpo de la joven dentro de una de las habitaciones, cerrada con candado.

