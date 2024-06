El festival Sub25 vuelve a Madrid Río: disfruta este fin de semana de conciertos, talleres y actividades gratis

El verano en Madrid llega cargado de planes para todos los gustos, y como no puede ser de otra manera, no faltarán las grandes citas musicales, algunas de ellas de pago y otras muchas opciones disponibles de forma gratuita, ya sea en fiestas populares, en eventos o actividades municipales.

Uno de ellos es La Sub25, un festival gratuito que se celebra en Madrid Río a finales de mes, y en el cual los participantes tienen menos de 25 años de edad. En realidad, el festival no solo se limita a ofrecer música gratuita, sino que está repleto de actividades para hacer las delicias de los presentes, con talleres de pintura y graffiti, charlas y otras actividades participativas que invitan a reflexionar y aprender acerca de la inclusión, igualdad, accesibilidad, sostenibilidad y diversidad.

La Sub25 se celebra el viernes 28 y sábado 29 de junio, desde las 19:30 a las 02:00 horas, una cuarta edición que llega con muchas propuestas para que los asistentes puedan celebrar la creatividad en todas sus formas.

El programa de La Sub25 Festival

Este festival multidisciplinar cuenta con muchas actividades de interés, siendo uno de sus puntos fuertes los conciertos y sets musicales con DJs, unas actuaciones que ambos días tendrán lugar de 20:30 a 00:00 horas en el escenario Explanada Negra.

El viernes 28 de junio se podrá disfrutar de la música de DJ Fucknormal (20:30 h), Kyr4 (21:05 h), Suu (22:00 h), Lucía de la Puerta (23:05 h), y Batucada que entiende (23:45 h). El sábado, por su parte, los que se subirán al escenario serán DJ Cerescente (20:30 h), Los Xavales Dj set (21:05 h), Shego (22:05 h), Sofía Gabanna (23:05 h), y Batucada que entiende (23:50 h).

Ambos días, tras el último concierto, en horario de 00:30 a 02:00 horas, se invita a los participantes a terminar la noche conversando junto a jóvenes que abordan distintas problemáticas actuales, además de participar en talleres creativos, todo ello en El After, donde ambas noches se podrá disfrutar de una experiencia galáctica con el grupo de astrónomos de la Universidad Autónoma de Madrid, del taller circense de Sound & Circus e incluso hacer música propia en el estudio de grabación móvil LA C.O.S.A con Chico-Trópico.

A través de Cultura Inquieta se podrá disfrutar el 28 de junio de El After de actividades de charlas con Occimorons y Climabar, además de taller de pintura con lonas recicladas con Itsmancho y El rey de la ruina, y de un taller de complementos con lonas recicladas con Coconutscankill. El 29 de junio, habrá conversación con Eugenia Tenenbaum, taller de graffiti con lonas recicladas con Ibane Cerezo y taller de joyería con lonas recicladas con S___Y___C.

Ambos días, de 19:30 a 23:30, será posible disfrutar de distintas actividades que forman parte de su completa programación. Algunas de ellas se encuentran en la Zona Tunéate, donde los asistentes podrán encontrar lo que necesitan para dar un toque especial a su look festivalero, haciéndose diseños en las uñas, peinados, trenzas, maquillaje, patrones en la piel con body marbling, tatuajes de henna, e incluso dar una segunda vida a la ropa.

También se podrá disfrutar de la Carpa Circus, una opción para todos aquellos que quieran aprender malabares, acrobacias y equilibrio de la mano de Sound & Circus, en un espacio ideal para disfrutar de grandes momentos de diversión.

Por otro lado, en La Sub25 Festival está a disposición de los visitantes un espacio Chill y de experimentación, con una exposición colectiva donde la creatividad se despliega a través de fotografías, pintura, diseño gráfico e ilustraciones, con la participación de cuatro artistas emergentes. De igual modo, será posible contemplar distintos fanzines de siete artistas diferentes, que pondrán a disposición de los visitantes sus ejemplares para que pueda conocerse su obra.

En este espacio tendrá lugar el viernes 28 de junio a las 19:30 la charla inaugural a cargo de Ruango: "La nueva escena de la autoedición en España". Además, en la Nave de Terneras también se podrá participar en The Machine to be Another, espacio en el que será posible experimentar el mundo desde la perspectiva de otro a través de la realidad virtual. Y para descansar, nada como la Zona Chill.

Por último, hay que hablar de los Puntos Activos de este festival celebrado en Madrid Río, donde se pueden encontrar una infinidad de actividades participativas:

MADO – Madrid Orgullo: en este espacio será posible informarse acerca de la diversidad sexual y celebrar el orgullo de ser quien eres.

en este espacio será posible informarse acerca de la diversidad sexual y celebrar el orgullo de ser quien eres. Apoyo positivo: esta carpa se encarga de promover la diversidad y la educación sexual.

esta carpa se encarga de promover la diversidad y la educación sexual. Punto Violeta: como en ediciones anteriores, estará a disposición de las mujeres para proporcionarles un lugar seguro, de apoyo y asistencia.

como en ediciones anteriores, estará a disposición de las mujeres para proporcionarles un lugar seguro, de apoyo y asistencia. Music 4 All: este punto está pensado para hacer vivir cuatro experiencias y vivencias únicas acerca de la importancia de la accesibilidad y la inclusión de las personas, pudiendo recorrer el festival en silla de ruedas para aprender sobre la accesibilidad en este tipo de entornos, tener un acercamiento a la interpretación de la lengua de signos española (LSE) o visita la exposición colectiva para conocer las medidas que se pueden tomar para ayudar a las personas con discapacidad visual, entre otros.

Además de las mencionadas, hay otros puntos de gran interés como El Barrio Más Joven, Europa Joven y una Carpa de Juventud, todo ello para que se pueda aprender y pasar un buen rato de entretenimiento y diversión.