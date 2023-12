Esta es la calle de Madrid con el auténtico cocido maragato que se come al revés

Conoce la calle de Madrid con el auténtico cocido maragato que se come al revés.

En la Comunidad de Madrid existen varios platos que son típicos y que más apetece tomarlos en el otoño. Una de estas comidas de cuchara es el cocido, uno de los guisos más tradicionales y que más ayudan a entrar en calor cuando el frío empieza a apretar.

Sin embargo, hay diferentes formas de tomar el cocido, que normalmente es en tres vuelcos y es comerlo, pero al revés. En concreto, este es el cocido maragato y hay un lugar en la capital en el que se puede tomar.

El cocido maragato tiene su origen en Castilla y León, pero en un restaurante de Madrid que se encuentra en una de las calles más famosas de la capital se puede comer ¡Te lo contamos!

¿Cuál es el restaurante con cocido maragato en Madrid?

El cocido madrileño es uno de los platos que más apetece tomar en la estación del otoño, sobre todo, cuando el frío empieza a apretar más. Normalmente, estamos habituados a tomar el cocido de la forma tradicional que es en tres vuelcos. En primera instancia se toma la sopa con fideos, luego los garbanzos acompañados de las patatas y verduras y, por último, las carnes.

Pues, el cocido maragato que es originario de Castilla y León se come al revés. En concreto, el cocido maragato es el cocido que toman en la Maragatería, comarca de la provincia de León, cuando el frío arrecia.

La principal peculiaridad del cocido maragato reside en que, aunque se mantienen los tres vuelcos, se toma al revés que en otras zonas de España: primero las carnes, luego los garbanzos con las verduras y por último la sopa de fideos con el sustancioso caldo.

En Madrid hay una calle que es bastante famosa por su gastronomía y que cuenta con un restaurante que es de los pocos de Madrid que ofrece el cocido maragato, que se come al revés.

Se trata de 'Le Qualité Tasca', un restaurante de la calle Ponzano que ofrece de martes a viernes los tres vuelcos al revés típicos del cocido maragato. En concreto, este local se encuentra en la calle Ponzano, número 48, y el precio por persona de este cocido maragato es de 20 euros.

¿Cuál es el origen del cocido maragato?

El cocido maragato es un tipo de cocido que es originario de Castilla y León y que se come al revés del cocido tradicional. Es decir, si el cocido madrileño se come en tres vuelcos, siendo el primero la sopa de fideos, el segundo los garbanzos y el tercero la carne, el cocido maragato se come al revés, empezando por la carne.

La principal historia del origen del cocido maragato es que los arrieros que iban de pueblo en pueblo vendiendo todo tipo de productos, llevaban en la fiambrera su comida. Cuando calentaban esta, primero se comían la carne para que no se enfriara y terminaban por la sopa.

Con respecto al origen del cocido, maragato, también hay una leyenda que tiene su base en las guerras napoleónicas. En esta historia se dice que cuando los hombres volvían del campo, las mujeres tocaban una campana para avisar de que ya estaba la comida. Entonces es cuando llegaban también los soldados franceses y les pillaban tomando el primer vuelvo a los agricultores, la sopa, y se quedaban con los vuelcos siguientes.

De esta forma, en las casas maragatas se cambió el orden y cuando los hombres llegaban del campo tomaban primero la carne y después los garbanzos, para que los soldados franceses se quedaran sólo con la sopa líquida.

