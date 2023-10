Este es el pueblo de Castilla y León donde comerás el mejor cocido maragato de España

El otoño ya está aquí. Cierto es que ya lleva unas cuantas semanas esta estación, pero no se ha hecho notar hasta hace poco con el descenso de temperaturas y la caída de las hojas. Esto provoca que los planes también hayan cambiado y se opte por otro tipo de entretenimiento.

Llega el fin de semana y a muchos les apetece pasar un día fresco recorriendo un pueblo bonito. Lo mejor, sin duda, son los platos de cuchara. Esos que nunca faltan en las mesas cuando comienzan a descender las temperaturas.

Castilla y León es una tierra repleta de sabor y gastronomía, de eso no cabe ninguna duda. Y es que, quizá muchos no lo sepan, pero hay un pueblo donde se come el mejor cocido maragato de España.

Su nombre es Castrillo de los Polvazares, uno de los lugares más bonitos de la comarca leonesa de Maragatería. Un pueblo rodeado de calles empedradas y casas blasonadas que fue declarado conjunto histórico artístico y que aún conserva su arquitectura popular.

Destaca, por encima del resto, la piedra y arcilla roja de sus fachadas que contrasta con los intensos colores de los portones y ventanas. A muchos les sorprende y es que no pasa desapercibido el azul, verde y blanco que da vida a las calles de la localidad leonesa.

Esta comarca está muy relacionada con el gremio de los arrieros que vivieron en esa zona y cuyos recursos residían en el transporte de mercancías del norte de España a la meseta y al revés.

Pero es que esto no es todo. Hablábamos de comer un buen plato de cuchara en esta estación y aquí está el mejor cocido maragato. Un plato que se puede comer en muchos de los restaurantes que se encuentran por la zona.

Pero ¿qué lleva el cocido? Pues tradicionalmente siempre ha contado con morcillo de novilla, gallina, patata, huesos de vaca, cebolla, lacón, oreja, morro, chorizo, manitas de cerdo, costilla adobada, tocino, garbanzos, repollo, fideos, ajo, pimentón y sal.

De hecho, hay una curiosidad y es que el cocido de maragato se come a la inversa. Primero las carnes con rellenos, después los garbanzos y el repollo y, por último, la sopa.

Una leyenda dice que se hace así porque es el orden que tenía el soldado para alimentarse. Comenzaban por la proteína (dado que es más contundente por si el enemigo atacaba), seguían por las legumbres y, si llegaban al final, degustaban la sopa que les hacía entrar en calor y obtener los hidratos de carbono de los fideos y el agua necesaria.

Otra de las teorías se debe a la tradición arriera. Cuentan que cuando los antiguos maragatos recorrían España, siempre llevaban consigo porciones de carne de cerdo cocida, las que tomaban antes de pedir algo caliente que llevarse al cuerpo.

Pese a ello, y como se suele decir, el orden de los factores no altera al producto, porque cada persona que prueba este manjar reconoce que no ha comido nunca uno igual. Todos coinciden en dejar un pequeño huequecito -aunque es difícil- para poder saborear las natillas caseras.

Los mejores restaurantes

Una vez nos hemos ubicado en Castrillo de los Polvazares y hemos conocido cómo es este plato tan típico, hay que decidir el restaurante al que acudir para poder saborearlo. Existen muchísimos en la zona, por este motivo desde TripAdvisor se pueden observar cuáles son los mejores.

Esta es una selección de los cinco mejores restaurantes que merecen una parada obligatoria para degustar el sabor de un plato tan tradicional como exquisito:

-Las Termas: Todos coinciden en haber probado el famoso cocido maragato: “Estaba buenísimo, muchísima cantidad. Impresionante”. Estas son algunas de las opiniones que los clientes han vertido sobre el restaurante. Se ubica en la calle Santiago, 1.

En su página web reconocen que es su especialidad. Ofrecen un garbanzo “fino y mantequilloso” y aseguran que dedican “mucho tiempo” a la elección de la mejor partida de garbanzos entre todas las posibles.

-Restaurante Coscolo: Los clientes también coinciden en que es un sitio perfecto para degustar este plato de cuchara: “Excelente cocido con un toque original. El local te embriaga el aroma a cocido tradicional”.

En este lugar todo es tradicional, incluso embutir el chorizo y la morcilla. Y es que realizan tres “vuelcos” donde van dando un tipo de alimentos. En el primero, es el turno de las carnes y rellenos; el segundo de los garbanzos, patatas o repollo; y, finalmente, llega el momento de la sopa de fideos. Al igual que en todos, como mencionaba anteriormente, de postre no faltan las natillas caseras al caramelo con mantecada de Astorga.

-La cocina vieja: Un sitio “variopinto, bonito y con una increíble comida casera”. Así es este restaurante que se ubica en el top 3 de los mejores de esta zona leonesa. En este lugar no falta nunca la comida más típica como callos, orejas o la morcilla de León.

Además de la parrilla donde destaca, especialmente, el churrasco, chorizo, panceta, costilla o chuleta de ternera.

-Casa Maragata I: Con este nombre ya sabes lo que te vas a poder encontrar. “Riquísimo. Muy bueno. Parada obligatoria para el mejor cocido maragato”, así definen los clientes la comida del restaurante.

Este plato lo realizan de una forma “tradicional, escogiendo las mejores materias primas” y con un toque especial: “El cariño”. Para ellos, el secreto está en el fuego lento y en dar “el punto al saber trocear”. Una segunda generación que apuesta por este proyecto y esta cocina tradicional y delicada.

-Restaurante Serrano: Otro de los lugares que ha enamorado el paladar de miles de personas es, precisamente, este restaurante. Un sitio que es realmente curioso dado que desde 1995 se han convertido en un restaurante micológico e imparten desde entonces numerosos cursos y conferencias sobre las setas y la cocina.

En su carta no faltan los platos tradicionales como los buenos guisos, la cecina o el lechazo asado. Aunque también hay otras creaciones más modernas para quienes les encanta innovar en la mesa.

Estos son solo algunos de los cientos de establecimientos que hay para saborear el rico sabor de este cocido y muchos platos típicos más. Mesón del Arriero, Entrepiedras, Casa Maragata II, Cuca La Vaina, La Peseta, Mesón La Magdalena o Casa Kika son algunos de los que continúan esta lista que abarca decenas de páginas.

Y es que, no cabe duda, de que este es un lugar muy especial para disfrutar del mejor cocido maragato de España y de su rica gastronomía en general, que nunca deja de sorprender.

