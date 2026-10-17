La feria de artesanía para visitar en Madrid del 19 de octubre al 2 de noviembre: joyería, cerámica o vidrio de 50 creadores

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LO ESENCIAL Las claves La VIII Feria de Artesanía de Otoño se celebrará del 19 de octubre al 2 de noviembre en el Paseo de Recoletos de Madrid. El evento reúne a más de 50 creadores de toda España con piezas únicas de joyería, cerámica, textil, vidrio y marroquinería. Organizada por la Asociación Madrileña de Oficios Artesanos (AMOA), la cita incluye novedades de moda y decoración para la temporada. Se realizarán sorteos de 1.500 euros en vales de compra para los puestos y 800 euros para el marketplace de la feria.

Del 19 de octubre al 2 de noviembre, el Paseo de Recoletos se convertirá en un escaparate de piezas artesanales y únicas con motivo de la celebración de La VIII Feria de Artesanía de Otoño.

La octava edición de esta feria reunirá a más de 50 creadores de distintos puntos de España con propuestas que van desde la joyería y la cerámica hasta el textil, el vidrio y la marroquinería.

Organizada por la Asociación Madrileña de Oficios Artesanos (AMOA), la cita plantea una alternativa para quienes buscan regalos menos previsibles, objetos que encajen con un estilo propio o piezas capaces de transformar los espacios cotidianos.

La feria también mostrará novedades para la temporada otoño-invierno, con propuestas de moda, decoración y complementos.

Más allá de la compra, el encuentro permite acercarse a los procesos creativos que hay detrás de cada objeto y conocer los materiales, las técnicas y las decisiones que determinan su acabado.

En una oferta comercial cada vez más homogénea, la diferencia está precisamente en aquello que no puede reproducirse de manera idéntica.

“La artesanía es una forma de resistencia creativa. Es diseño, es arte, y sobre todo, es humanidad”, destacan desde AMOA.

La feria incorpora, además, incentivos para los visitantes, con sorteos de 1.500 euros en vales de compra para gastar en los puestos de los artesanos y otros 800 euros destinados a compras en el marketplace. Una iniciativa que busca acercar al público el trabajo de los creadores y facilitar el acceso a sus productos.

Durante dos semanas, el tramo del Paseo de Recoletos comprendido entre Cibeles y Colón ofrecerá así una manera diferente de descubrir el diseño hecho a mano y adelantar las compras navideñas con propuestas que no responden a un catálogo uniforme.