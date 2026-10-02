El mercadillo ideal para visitar en Madrid el 2 y el 3 de octubre: moda vintage, artesanía, música y nuevas experiencias

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LO ESENCIAL Las claves Arturo Soria Plaza acogerá el 2 y 3 de octubre el mercado temporal From the Block Vintage Market, centrado en moda circular, artesanía y gastronomía. El mercadillo reunirá prendas vintage de marcas como Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Loewe, Armani, Gucci, Adidas y Nike, con opciones deportivas, clásicas y de lujo. El viernes 2 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas, una sesión de DJ pondrá música a la jornada del mercado. El domingo 4 de octubre, Sunday Plan by Arturo Soria Plaza ofrecerá marcas locales y talleres de pantallas de lámparas y brush lettering, de 12:00 a 20:00 horas.

Comienza el otoño y, con ello, los planes en la capital cobran mayor protagonismo. Por ello, el centro comercial Arturo Soria Plaza invita a disfrutar de una programación muy especial durante el primer fin de semana de octubre, con la moda vintage como protagonista.

El centro comercial acogerá estos días 2 y 3 de octubre un mercado temporal donde la moda vintage, proyectos artesanales, gastronomía y actividades se reunirán dentro de su apuesta por ofrecer "experiencias que van más allá de la compra".

'From the Block Vintage Market' apuesta por la reivindicación de la moda circular y nuevas formas de acceder al consumo de la moda. La propuesta parte de la premisa de que "consumir de forma más consciente no significa renunciar al estilo, la calidad o la experiencia"

Marcas como Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Loewe, Armani, Gucci, Adidas o Nike podrán encontrarse en el mercado. Una selección de prendas que busca cubrir diferentes estilos y públicos, desde un estilo más 'sport' hasta piezas clásicas o de lujo.

Además, el viernes 2 de octubre, desde las 18:00 hasta las 20:00, una sesión de DJ acompañará la jornada para incorporar música a la velada.

“Esta forma de consumir está creciendo mucho, tanto a nivel global como local. Cada vez más personas valoran la sostenibilidad, buscan piezas únicas y quieren consumir de forma más consciente, sin renunciar al estilo ni a la calidad”, ha declarado Ignacio Arias, responsable del evento.

Más eventos el domingo

El domingo 4 de octubre, la programación continuará con Sunday Plan by Arturo Soria Plaza, una iniciativa mensual que convierte el primer domingo de cada mes en una oportunidad para descubrir nuevas propuestas y disfrutar de experiencias diferentes.

Desde las 12:00 a 20:00, la planta alta del centro comercial reunirá una selección de pequeñas marcas y proyectos locales y artesanales de bisutería, moda, cerámica, sombreros o alimentación, entre otros.

La programación del domingo se completa con distintas actividades. Durante la jornada están previstos eventos como un taller para crear pantallas de lámparas, impartido por Blue lampshade, y un taller de brush lettering, organizado por Papelorio Madrid.

"Ambas actividades encajan perfectamente con la filosofía del centro: sostenibilidad, autenticidad y propuestas diferentes que aportan valor tanto a nuestros visitantes como a las marcas participantes”, ha señalado Beatriz Martín, Directora de Arturo Soria Plaza.

De esta forma, el centro comercial invita a "vivir un fin de semana de encuentro, descubrimiento y nuevas experiencias, combinando ocio y compras y dando cabida a propuestas que amplían la oferta comercial tradicional".