Juan Peña salda su deuda con la capital con su nuevo single: 'De Madrid al Cielo'
Lleva 25 años viviendo en la capital, la ciudad donde ha desarrollado gran parte de su carrera profesional.
Juan Peña lanza el 10 de abril su nuevo single 'De Madrid al Cielo', una canción inspirada en su propia historia y en su relación con la ciudad.
El tema es un homenaje a Madrid, ciudad que ha acogido a Peña durante 25 años y donde ha desarrollado gran parte de su carrera artística.
'De Madrid al Cielo' fusiona ritmos latinos, pop y flamenco, y contará próximamente con una versión remix.
La portada del single muestra a Juan Peña junto a iconos de Madrid, y el lanzamiento coincide con el 25 aniversario de su carrera, celebrado con una gira nacional.
El próximo viernes 10 de abril, Juan Peña lanza su nuevo single “De Madrid al cielo”, una canción muy personal que nace desde la emoción, la gratitud y la verdad de una historia vivida.
“De Madrid al cielo” está escrita por Juan Peña, Juan Santos y Juan Diego Santos, y producida musicalmente por Juan Peña y Diego Gallego. Una obra que combina sensibilidad, identidad y un sonido actual que fusiona ritmos latinos, pop y esencia flamenca.
La canción es un homenaje directo a Madrid. A una ciudad que no juzga, que no diferencia, que acoge. Un lugar donde cualquiera —ya sea artista, empresario, deportista o cualquier profesional— puede encontrar su oportunidad y construir su sueño.
Juan Peña lleva 25 años viviendo en Madrid, una ciudad que le abrió las puertas desde el primer momento y en la que ha desarrollado gran parte de su carrera profesional. Este single nace como una deuda emocional con esa ciudad que le hizo crecer.
El tema también recorre sus raíces: su infancia en Jerez de la Frontera, sus primeros pasos en la música, y el salto a Madrid, donde comienza a consolidarse y a encontrar su sitio. Es, en esencia, un viaje vital contado en forma de canción.
Musicalmente, “De Madrid al cielo” es un tema fresco, con un estribillo pegadizo y una energı́a pensada para la primavera y el verano. Una canción diseñada para conectar con el público desde la primera escucha.
En las próximas semanas, además, verá la luz una versión remix que ampliará aún más su alcance.
La portada del single es igualmente simbólica: en ella aparece Juan Peña junto a algunos de los iconos más representativos de Madrid, como la Puerta de Alcalá, reflejando visualmente ese vínculo entre artista y ciudad.
“De Madrid al cielo” no es solo una canción. Es un mensaje. Una declaración de amor a Madrid y a todas las personas que llegan a ella con un sueño.
Juan Peña se ha consolidado como uno de los artistas del momento, llevando su arte a diferentes ciudades del mundo; New York, Roma, Punta Cana, Dubai, Lisboa, Habana…
También le han denominado “El cantante de la Jet Set” por haber cantado ante estrellas como Denzel Washington, Leonardo Dicaprio, Antonio Banderas, Adam Sandler o el mismo Lenny Kravitz.
Marcas y firmas tan prestigiosas como Ferrari, Mercedes, Yoigo, Telefónica o Maserati entre otras han contratado a Juan y han sido testigos de su arte.
Este año celebra su 25 aniversario con una gira por toda España coordinada por Latrama Planners.