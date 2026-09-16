Paco Roncero, cocinero: "Aquí voy siempre a degustar sus arroces, que me parecen una auténtica maravilla"

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Las claves Generado con IA Paco Roncero, chef con dos estrellas Michelin, recomienda El Ventorrillo Murciano como uno de sus restaurantes favoritos para comer arroces en Madrid. El Ventorrillo Murciano, ubicado en el barrio de Antón Martín, destaca por sus arroces de verduras y arroz negro, además de embutidos y pescados típicos de Murcia. Roncero valora la sencillez y calidad del local, que considera un lugar ideal para desconectar de la alta cocina y disfrutar de platos tradicionales bien elaborados. El restaurante ofrece un ambiente sencillo y cercano, alejado de los grandes escaparates gastronómicos, pero con una calidad que ha conquistado a grandes chefs.

Cuando uno de los cocineros más reconocidos de España, con tres Soles Repsol y dos estrellas Michelin, al frente durante años del gastronómico con su nombre ubicado en la terraza del Casino de Madrid, señala un restaurante como parada obligada, merece la pena tomar nota.

Paco Roncero, embajador de la cocina creativa y tecnológica en nuestro país, no se corta en decir cuál es uno de sus rincones favoritos para comer fuera del trabajo: El Ventorrillo Murciano, un pequeño local en pleno barrio de Antón Martín, en Madrid.

El propio Roncero reconoce que su ajetreada agenda le deja poco margen para comer fuera. Entre la creación de nuevos menús, el desarrollo de experiencias gastronómicas con tecnología 3D y la gestión de su restaurante, encontrar hueco para salir a comer no es sencillo.

Aun así, cuando lo hace, tiene claros sus favoritos, y entre ellos destaca especialmente uno: El Ventorrillo Murciano. "Aquí voy siempre a degustar sus arroces, que me parecen una auténtica maravilla", contó Roncero a la Guía Repsol.

Una declaración que no deja lugar a dudas sobre el cariño que el chef madrileño siente por este local del centro de la capital.

Un viaje a la huerta

El Ventorrillo Murciano se encuentra en la calle de los Tres Peces, número 20, muy cerca de Antón Martín, uno de los rincones con más ambiente y tradición gastronómica de Madrid. El restaurante ofrece una experiencia que traslada al comensal directamente a la huerta murciana, con una carta amplia de arroces entre los que destacan especialmente el de verduras y el negro, dos de las opciones más recomendadas por quienes ya lo conocen.

Pero los arroces no son lo único que triunfa en este local. La carta también incluye una selección de embutidos y pescados que completan ese recorrido por los sabores de Murcia, en un ambiente sencillo y cercano, alejado de los grandes escaparates gastronómicos, pero con una calidad que ha conquistado hasta a uno de los chefs más laureados del país.

Sencillez

Resulta especialmente significativo que un cocinero acostumbrado a la vanguardia, la técnica y el espectáculo en el plato —el propio Roncero se define como "un friki" del desarrollo tecnológico aplicado a la cocina— elija para desconectar un lugar humilde y tradicional.

Es, quizás, la mejor prueba de que un buen arroz, bien hecho y con producto de calidad, no necesita ningún artificio para enamorar ni siquiera a quien más entiende de gastronomía.

Así que si buscas dónde comer un buen arroz en Madrid con el aval de uno de los grandes nombres de la cocina española, El Ventorrillo Murciano, en la calle de los Tres Peces, 20, es una apuesta segura.

Arroces de verduras, arroz negro, embutidos y pescados murcianos, todo ello en un ambiente de barrio que ha sabido ganarse el corazón —y el paladar— de Paco Roncero.