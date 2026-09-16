Los expertos coinciden: una de las 10 mejores pizzas del mundo está en este restaurante italiano del centro de Madrid

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Las claves Generado con IA El restaurante Baldoria de Madrid ha sido elegido por segundo año consecutivo entre las diez mejores pizzerías del mundo según el ranking 50 Top Pizza World 2026. Baldoria ocupa el puesto número 8 del ranking y es el único restaurante español dentro del Top 10 internacional. El chef napolitano Ciro Cristiano lidera Baldoria, que también ha recibido el premio Best Marketing 2026 por su identidad de marca y comunicación. Otros restaurantes españoles destacados en el ranking son Sartoria Panatieri (Barcelona, puesto 29) y Fratelli Figurato (Madrid, puesto 69).

Por segundo año consecutivo, el restaurante madrileño Baldoria vuelve a situarse entre las diez mejores pizzerías del mundo, siendo así la única española dentro del Top 10 en este prestigioso ranking. Así lo ha decidido el equipo de expertos detrás del concurso 50 Top Pizza World 2026.

El restaurante italiano del chef y empresario Ciro Cristiano (Ortega y Gasset, 100) ha alcanzado el puesto 8º en el 50 Top, el ranking internacional más prestigioso del sector, que reúne cada año a los mejores establecimientos especializados en pizza del planeta. Baldoria ha conocido su nuevo puesto en el top ten del célebre ranking en una gala que se ha celebrado este martes en el Teatro Mercadante de Nápoles (Italia).

A este logro se suma también el premio Best Marketing 2026, que reconoce su excepcional identidad de marca, estrategia de comunicación. Otros restaurantes españoles premiados han sido Sartoria Panatieri (Barcelona), en el puesto 29, y Fratelli Figurato (Madrid), en el 69; entre otros.

Este reconocimiento a Baldoria no hace más que confirmar y consolidar su posición a nivel mundial, después de un recorrido que ha llevado al restaurante de ser una apertura madrileña con alma napolitana a formar parte estable del grupo de pizzerías que hoy marcan el ritmo a nivel internacional.

Esta nueva posición de Baldoria tiene un valor especialmente simbólico para Ciro Cristiano, napolitano de nacimiento y afincado en Madrid, que regresa a su ciudad natal por tercer año consecutivo, con un proyecto que nació precisamente de llevar parte de ese espíritu napolitano a la capital española. Volver a Nápoles para recibir este reconocimiento supone mantener vivo un gran proyecto: el de un empresario que convirtió la pizza, la música, la hospitalidad y la energía de su ciudad en una de las experiencias italianas más reconocibles de Madrid.

"Estar por segundo año consecutivo entre las diez mejores pizzerías del mundo tiene para mí un valor todavía más especial, porque demuestra que lo del año pasado no fue una casualidad. Detrás hay muchísimo trabajo, un equipo increíble y una obsesión constante por mejorar sin perder nuestra identidad. Soy napolitano y llevo esa cultura conmigo, pero siempre he creído que respetar la tradición también significa hacerla evolucionar, interpretarla y construir algo propio y este reconocimiento nos llena de orgullo, pero sobre todo de ambición. Porque llegar una vez es difícil, pero confirmarse es aún más importante y nosotros sentimos que todavía estamos solo al principio", asegura Ciro Cristiano.

Su presencia continuada en el ranking sitúa al restaurante madrileño en una liga donde conviven nombres de ciudades históricamente vinculadas a la pizza, como Nápoles o Nueva York, y grandes capitales gastronómicas como Londres o Tokio. Un recorrido que este año ya había tenido un hito importante para Baldoria, reconocido como la segunda mejor pizzería de Europa y la mejor de España y Madrid en 50 Top Pizza Europe 2026.

Que un restaurante del barrio de Salamanca compita dos años seguidos en ese escenario confirma también el crecimiento de Madrid como destino gastronómico y pizzero.